Правительство просубсидирует создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с отходами на Байкальской природной территории

Правительство продолжает системную работу по сохранению и улучшению экологического состояния озера Байкал. В 2025 году регионы, в границах которых расположена Байкальская природная территория, начнут получать субсидии на реализацию проектов по созданию объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Постановление об этом подписано.

Господдержка будет предоставляться Республике Бурятия и Иркутской области. За счёт федеральных средств там будут построены современные объекты обработки, утилизации, размещения и обезвреживания отходов, а также перегрузочные станции. Это позволит обеспечить благоприятную ситуацию в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Мероприятия будут финансироваться в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в новый национальный проект «Экологическое благополучие». Из федерального бюджета в ближайшие три года на эти цели планируется направить 8 млрд рублей.