«Россети Кубань» завершили ремонт подстанции «Кирпильская»

Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» завершили комплексный ремонт подстанции 35 кВ «Кирпильская» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Мероприятия проведены в рамках подготовки электросетевого комплекса к работе в период летнего максимума нагрузок.

На питающем центре энергетики выполнили капитальный ремонт высоковольтных выключателей, разъединителей, силовых трансформаторов, провели техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики.

Подстанция «Кирпильская» обеспечивает электроэнергией более 5 тыс. потребителей одноименной станицы и ряд социальных объектов: водонапорные башни, школы, сельскую администрацию, рознично-торговые комплексы и крестьянско-фермерские хозяйства.

– Ремонт энергооборудования на высоковольтных подстанциях – важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к прохождению пиковых нагрузок как в летний, так и зимний периоды. Во время плановых ремонтных работ энергетики вводят временные ограничения и, чтобы минимизировать эти неудобства для потребителей, мы переводим электроснабжение на резервные схемы, – подчеркнул главный инженер Усть-Лабинских электрических сетей Сергей Хуртесов.

Усть-Лабинский филиал обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 63 подстанции 35-110 кВ и 2 063 трансформаторные подстанции. Общая установленная мощность – 501,2 МВА.