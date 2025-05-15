«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 450 кВт дополнительной мощности производственному помещению в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Общий объем присоединенной мощности составил 600 кВт.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Металлострой». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ.

В рамках выполненных работ энергетики вывели из эксплуатации и демонтировали трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ, построили и оборудовали новую комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ, а также смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии.

Производство в поселке Металлострой основано в 2003 году. Цеха завода оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Компания реализует полный цикл изготовления входных металлических и противопожарных дверей.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».