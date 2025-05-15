«Россети Центр и Приволжье» повысят надежность электроснабжения восточных районов Тулы

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» завершились работы по разукрупнению существующей сети 10 кВ от подстанции 110 кВ «Криволучье» в Пролетарском районе Тулы.

Это позволит повысить надежность электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей восточной части областного центра. Уменьшение нагрузки на отдельные линии электропередачи снизит риск технологических нарушений, а модернизированное оборудование обеспечит высокое качество электроэнергии.

Ранее в 2024 году в рамках модернизации системы энергоснабжения этого района энергетики построили новую ВЛ протяженностью 3 километра и провели реконструкцию действующей ВЛ 6 кВ с заменой опор и подвесом нового изолированного провода большего сечения.

В текущем году планируется также провести замену силового трансформатора на подстанции 35 кВ «Высокое» на более мощный - 4 МВА, и установить в распределительном пункте «Морозовка» вакуумные выключатели с современными быстродействующими релейными защитами и средства телеуправления.

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