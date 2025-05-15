«Россети Юг» повысят надёжность электроснабжения 60 тысяч жителей Ахтубинского района Астраханской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2025 году планируют отремонтировать в Ахтубинском районе Астраханской области более 60 трансформаторных подстанций 6-10 кВ и свыше 80 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения. Это позволит повысить надёжность электроснабжения около 60 тысяч жителей и почти 370 социально значимых объектов.

На подстанциях 35-110 кВ энергетики приведут в нормативное состояние свыше 20 силовых трансформаторов и 25 единиц оборудования. На высоковольтных ЛЭП 35-110 кВ планируется заменить 30 изоляторов. В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты филиала отремонтируют более 80 км ЛЭП, заменят около 140 опор, свыше 480 изоляторов и 11 км провода на провод с большим диаметром сечения, что позволит повысить качество поставляемой электроэнергии.

Кроме того, энергетики произведут опиловку более 200 крон деревьев, так как древесно-кустарниковая растительность может стать причиной нарушений электроснабжения из-за падения веток на провода и возгорания сухостоя.