«Россети Юг» приняли в распределительные сети в Калмыкии 181 млн кВт*ч «зелёной» энергии

За I квартал 2025 года в энергосистему филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» поступил 181 млн кВт*ч из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – ветряных и солнечных электростанций.

При этом потребление электроэнергии в регионе составило около 248 млн кВт*ч. Таким образом, 73% всего энергопотребления за этот период обеспечено региональными ВИЭ. Выработанная электроэнергия поступает также в соседние регионы: Ставропольский край, Ростовскую область, Республику Дагестан и другие.

В Калмыкии действуют три ветроэлектростанции (Салынская, Целинская и Юстинская) суммарной мощностью более 216 МВт и четыре солнечные электростанции (Красинская, Аршанская, Малодербетовская и Яшкульская), общая мощность которых превышает 297 МВт. Технологическое присоединение к единой энергосистеме всех объектов «зелёной» энергетики осуществила компания «Россети Юг».

Программа развития ВИЭ в Калмыкия позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей без ущерба для экологии. Только благодаря объектам на территории республики обеспечивается снижение объёма выбросов СО2 более чем на 400 тысяч тонн ежегодно.