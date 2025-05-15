«Россети Юг» в I квартале инвестировали 1,4 млрд рублей в развитие энергокомплекса четырех южных регионов

Компания «Россети Юг» в январе-марте 2025 года направила на развитие электросетевого комплекса в регионах присутствия 1,4 млрд рублей, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. С начала года построены и реконструированы свыше 150 км линий электропередачи (ЛЭП), введены 23 МВА энергетических мощностей.

Инвестиции в строительство и модернизацию электросетевого хозяйства в Ростовской области составили 610 млн рублей. В донском регионе построены и реконструированы 62 км ЛЭП, введено 13 МВА новых мощностей.

В развитие электросетей в Астраханской области инвестировано 467 млн рублей. В регионе построены и реконструированы 20 км ЛЭП и введено 4 МВА.

Объем инвестиций в электросетевой комплекс Волгоградской области составил 235 млн рублей. Здесь построено и реконструировано 43 км линий электропередачи, введено 6 МВА мощностей.

В развитие электросетевого комплекса Калмыкии инвестировано 57 млн рублей. В республике построены и реконструированы 26 км ЛЭП, введено 0,4 МВА новых мощностей.

На строительство энергообъектов для подключения потребителей льготной категории «Россети Юг» направили 560 млн рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников энергетики построили 116 км ЛЭП и ввели в эксплуатацию 15 МВА трансформаторной мощности.

Реализация мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территорий присутствия, повысить надёжность электроснабжения потребителей и создать необходимые условия для техприсоединения к электрическим сетям новых потребителей.