Энергетики обеспечили надежность электроснабжения более 20 домовладений мкр. Востряково

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили надежность электроснабжения более 20 домовладений мкр. Востряково г. Домодедово. В мае текущего года энергетики завершили ремонт воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, питающей жилые дома, расположенные на ул. Лазурной.

В рамках программы капитального ремонта специалисты заменили участок неизолированного провода воздушной линии ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод. Линия, протяженностью 610 м, запитана от комплектной трансформаторной подстанции КТП-552. Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной ЛЭП. Также энергетики запланировали на 2025 год заменить воздушную линию электропередачи на ул. Радонежской микрорайона Востярково.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Домодедово работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать более пяти километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 10 подстанций и четырех зданий ТП. Также в охранной зоне ЛЭП запланирована расчистка 0,14 га от древесно-кустарниковой растительности.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.