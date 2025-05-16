Федор Опадчий представил РНК СИГРЭ ключевые вызовы эпохи глобального энергоперехода

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие в конференции Российского национального комитета СИГРЭ по подведению итогов 50-й Сессии Международного Совета по большим системам высокого напряжения CIGRE, прошедшей в августе прошлого года в Париже.

Руководитель Системного оператора, представляющий Россию в Административном совете CIGRE, выступил с обзором докладов представителей разных стран, прозвучавших на открытой панельной сессии в рамках юбилейного форума Ассоциации.

Доклады были посвящены основным направлениям развития энергосистем всего мира в период глобальной трансформации и подходам профессионального сообщества к решению трех основных задач: обеспечению надежного функционирования крупных энергосистем в свете совершающихся изменений энергетического ландшафта, определению направлений развития распределительных систем и совершенствованию систем регулирования работы энергетического комплекса, включая рынок распределенных энергоресурсов.

«Современный этап функционирования и развития энергосистем характеризуется интенсивной электрификацией различных секторов экономики, появлением новых типов электропотребителей, масштабным ростом числа источников генерации, включая ВИЭ с их высокой погодозависимостью, требующей дополнительных инструментов для компенсации отклонений их выработки. Всё это создаёт перед мировым энергетическим сообществом новые вызовы, связанные с необходимостью обеспечения балансовой надежности и устойчивости энергосистем, а также возможностей для технологического присоединения новых субъектов электроэнергетики», – отметил Федор Опадчий.

Кроме того, среди актуальных задач текущего этапа развития отрасли – расширение сетевой инфраструктуры для передачи электроэнергии от точек производства электроэнергии к основным центрам потребления, стандартизация применяемых ИТ-решений, меры по обеспечению кибербезопасности.

Участники отчетной конференции РНК СИГРЭ обсудили другие актуальные проблемы, рассмотренные на 50-й сессии CIGRE, а также заслушали доклады представителей национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ, в том числе по вопросам планирования и обеспечения работы энергосистем, развития рыночных механизмов и внедрения новых технологий.

Важной темой конференции стала подготовка кадрового резерва для отрасли, в том числе повышение престижа электроэнергетических специальностей среди молодежи и совершенствование образовательных программ с целью приближения компетенций выпускников к реальным потребностям предприятий сектора.

Модератором отчетной конференции выступил заместитель председателя РНК СИГРЭ Владимир Харитонов. В мероприятии приняли участие председатель РНК СИГРЭ, член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров, председатель Технического комитета Ассоциации Юрий Шаров, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, представители крупнейших энергокомпаний, исследовательских организаций, производителей электротехнического оборудования.

Отчетная конференция РНК СИГРЭ – традиционное мероприятие, направленное на ознакомление российских профессионалов с современными тенденциями развития электроэнергетики, освещаемыми на проходящих один раз в два года сессиях CIGRE. Сессии Международного Совета собирают вместе электроэнергетиков большинства стран мира и являются признанной и одной из наиболее авторитетных мировых площадок для обсуждения современных тенденций и научных трендов. В 50-й сессии приняли участие 70 российских энергетиков-членов СИГРЭ. Из 38 российских докладов 10 были сделаны сотрудниками АО «СО ЕЭС».

CIGRE и РНК СИГРЭ

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) – старейшая неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в сфере электроэнергетики, была создана во Франции в 1921 году. Российские энергетики участвуют в работе CIGRE с 1923 года. Системный оператор является коллективным членом CIGRE со времени своего основания в 2002 году. Специалисты компании представляют Россию в четырех из 16 исследовательских комитетов CIGRE: комитете B5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С2 «Функционирование и управление энергосистем», D2 «Информационные системы, телекоммуникации и кибербезопасность».

Российский Национальный Комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ) – ассоциация, представляющая интересы России в CIGRE. Насчитывает почти 500 индивидуальных и более 60 коллективных членов, в числе которых крупнейшие энергокомпании, производственные предприятия, научно-исследовательские институты и вузы. Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий входит в состав Президиума РНК СИГРЭ и является представителем России в Административном совете CIGRE.