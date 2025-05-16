Новый не содержащий галогенов антипирен FR8719PP

Компания Tosaf Compounds Ltd. (г. Йона, Израиль), которая занимается разработкой и производством высококачественных добавок, компаундов и цветных суперконцентратов для пластмасс, сообщает о том, что в качестве альтернативы антипиренам на основе хлора или брома продуктовая линейка компании теперь включает высокоактивные, безгалогенные (HFFR) марки огнестойких добавок, которые об

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