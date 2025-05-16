В филиале «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» состоялся круглый стол по вопросам энергоэффективности

В филиале ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» состоялся круглый стол по вопросам энергоэффективности, снижения уровня потерь, обеспечения надежного электроснабжения потребителей и импортозамещения в энергетической отрасли.

Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя комитета по энергетике Государственной Думы РФ Юрия Станкевича, который находится в регионе с рабочим визитом. В дискуссии также приняли участие руководители ведущих энергокомпаний, научного сообщества, представители законодательной и исполнительной власти Волгоградской области.

На круглом столе был представлен опыт «Волгоградэнерго» по работам под напряжением. Применение методов ремонта и технического обслуживания электроустановок без их обесточивания позволяет сохранять нормальный режим функционирования сетей без ограничения электроснабжения потребителей, а также выполнять работы в периоды прохождения пиковых нагрузок на энергосистему.

Во время экскурсии участников круглого стола на один из ключевых питающих центров Волгограда специалисты «Волгоградэнерго» рассказали о реконструкции энергообъекта, которая проведена в рамках программы импортозамещения. Реализованный проект комплексного переоснащения подстанции на основе современного оборудования производства российских предприятий – наглядный пример результативного способа повышения энергоэффективности электросетевого комплекса.