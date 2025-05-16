Запуск программы проверки подлинности продукции Томсккабель

Внедрение программы проверки подлинности предоставляет клиентам ООО «Томсккабель» возможность с уверенностью удостовериться в качестве приобретаемой продукции, гарантируя тем самым получение оригинальной кабельно-проводниковой продукции, соответствующий высоким стандартам производителя. Использование подлинной продукции является залогом соблюдения всех применимых норм и правил безопасности, что позволяет минимизировать риски, связанные с эксплуатацией некачественных или контрафактных кабелей. Данная инициатива способствует повышению прозрачности и безопасности всей цепочки поставок, что отвечает интересам всех заинтересованных сторон.

ООО «Томсккабель» на протяжении всей своей деятельности придерживается самых высоких стандартов качества на всех этапах производства – от выбора сырья до отгрузки готовой продукции. Компания обладает необходимыми сертификатами, подтверждающими соответствие международным системам менеджмента качества, таким как ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 22163:2023. В январе 2025 года предприятие успешно прошло повторный аудит системы менеджмента качества, что подтвердило соответствие деятельности ООО «Томсккабель» требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности продукции. ООО «Томсккабель» также является активным участником отраслевых инициатив, направленных на борьбу с контрафактной продукцией, включая Ассоциацию «Честная позиция» и проект «Кабель без опасности». Высокое качество продукции компании неоднократно отмечалось престижными наградами, такими как конкурс «100 лучших товаров России».

Проверка в два клика!

Как это работает?

На каждый изготовленный барабан выдается паспорт качество продукции, на котором размещен индивидуальный QR-код, при наведении камерой мобильного телефона, осуществляется переход на официальный сайт нашей компании, на страницу подлинности Продукции ООО Томсккабель».

В случае обнаружения подозрительной продукции, потребителям следует незамедлительно сообщить об этом в ООО «Томсккабель», предоставив максимально подробную информацию о месте приобретения, упаковке и обнаруженных несоответствиях. Для сообщений о контрафактной продукции предусмотрены следующие контактные данные: телефон +7 (3822) 49-89-89 и адрес электронной почты cable@tomskcable.ru. Компания гарантирует тщательное рассмотрение каждого обращения и проведение необходимого расследования силами собственной службы безопасности.

Запуском программы проверки подлинности продукции ООО «Томсккабель» в очередной раз подтверждает свою приверженность интересам потребителей и стремление к обеспечению высокого уровня доверия к своей продукции. Компания призывает всех своих клиентов активно использовать предложенный инструмент верификации для того, чтобы быть уверенными в подлинности приобретаемых кабельно-проводниковых изделий, что, в свою очередь, способствует созданию более безопасной и надежной электротехнической инфраструктуры. ООО «Томсккабель» выражает благодарность своим клиентам за оказанное доверие и многолетнюю поддержку.

Ваша безопасность – наш приоритет!

Защитите себя от подделок!