16 лет в авангарде прогресса: ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» отмечает день рождения

16 мая одному из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции энергетического назначения ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» исполняется 16 лет. Это не просто дата в календаре, а история трудовых побед, технологичных решений и надежного партнерства. За прошедший год предприятие освоило серийное производство сверхвысоковольтного кабеля 500 кВ из сшитого полиэтилена, задав новый уровень инновационного прогресса и добавив еще одну победу в коллекцию успешно реализованных проектов предприятия.



Сегодня ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» является флагманским предприятием крупного российского промышленного кабельного Холдинга - ООО «ЭКМ Холдинг». Высокий уровень организации производственных и логистических процессов, научный потенциал и профессиональное мастерство команды специалистов позволяют Заводу «ТАТКАБЕЛЬ» реализовывать крупнейшие инвестиционные проекты электроэнергетического комплекса России и стран ближнего зарубежья.

«Стабильное функционирование Завода «ТАТКАБЕЛЬ» – общая заслуга нашего большого, сплоченного годами коллектива. Сегодня на Заводе трудятся около 300 человек, четверть из которых стояли у истоков создания предприятия и видели все этапы его развития. Наличие молодых сотрудников - тех, кто сделал выбор в пользу производства и решил строить свой карьерный путь именно с освоения технологий – за ними будущее, демонстрирует престиж работы на Заводе. Накопленный опыт и новые прогрессивные идеи сотрудников помогают Заводу привносить свое видение в проекты Заказчиков и создавать совершенно уникальные решения для отечественной промышленности», - отметил Евгений Савин генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг».

За прошедший год Завод стал участником значимых программ реконструкции и модернизации новых энергетических объектов на территории Республики Татарстан, среди которых уникальный в своем роде проект по модернизации кабельных ЛЭП 500 кВ на Нижнекамской ГЭС (филиал АО «Татэнерго»). Проект предусматривал поэтапную замену маслонаполненных линий 500 кВ на современные кабели из сшитого полиэтилена, установку опор для нового кабеля по всей трассе тоннеля, прокладку новой линии. Специалисты ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» выполнили весь комплекс работ первого этапа точно в срок.



Поздравления коллективу ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» прозвучали от генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева:

«Поздравляю коллектив Завода «ТАТКАБЕЛЬ» с 16-летием. В совместном проекте по модернизации кабельных ЛЭП 500 кВ на Нижнекамской ГЭС ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» проявил себя как надёжный производитель, способный выполнить сложную технологическую задачу со всей степенью ответственности за выпускаемый продукт и взятые на себя обязательства. Высочайший уровень профессионального мастерства всей команды по достоинству оценен не только в нашей Республике, но и за ее пределами. Вам доверяют оснащение крупнейших объектов электроэнергетического комплекса страны. Имя Завода звучит как знак качества. Желаю вам прорывных проектов, оставаться передовиками отрасли, процветания на благо родного Татарстана и всей страны!».

В 2024 году Завод достойно представил свою продукцию в рамках крупнейших деловых событий мирового масштаба - XVI Саммит БРИКС, «Россия – Исламский мир», «Иннопром. Центральная Азия» - это позволило значительно расширить географию поставок и увеличить экспорт продукции по сравнению с 2023 годом на 300%.



Высокий уровень организации производственного процесса ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ», новаторские решения и высокий профессионализм коллектива отметили и партнеры по кабельному бизнесу во время проведения рабочего заседания участников Ассоциации «Электрокабель», которое состоялось на площадке Завода.



По случаю памятной для предприятия даты поздравительные слова направил Председатель Правления – Президент НП «Ассоциация «Электрокабель» Максим Третьяков:

«Магия цифр. 16 мая 16 лет молодому (юному по меркам Ассоциации) Заводу «ТАТКАБЕЛЬ». Молодому, но раннему. Лидеру в своей номенклатурной группе, Заводу новатору и любителю решать сложные технические вопросы. Пожелаю не терять темп, вкус к непрерывному развитию. Ну а Ассоциация всегда поддержит!», - Максим Третьяков.

К празднованию Дня рождения на предприятии состоялось тожественное мероприятие, на котором наградами были отмечены особо отличившиеся специалисты. 12 сотрудников представлены к наградам Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, Ассоциации «Электрокабель», 26 работников предприятия отмечены почетными грамотами ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ».



ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» строит большие планы на будущее, учитывая все вызовы современности, опираясь на высокие стандарты, предъявляемые к выпускаемой продукции, учитывая и предопределяя потребности Заказчиков и расширяя программы поддержки своих работников.