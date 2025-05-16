18 лет заводу стеклянных изоляторов АО «ЮМЭК»

16 мая 2025, 17:30
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Источник:
ООО ПО Форэнерго
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15 мая исполнилось 18 лет одному из ведущих заводов холдинга «ФОРЭНЕРГО» — АО «ЮМЭК».

С 2007 года здесь производят стеклянные изоляторы различных типов для ВЛ и ОРУ ПС, а продукция завода поставляется сегодня в 35 стран мира! Годовой объем производства «ЮМЭК» достиг 5 миллионов изоляторов, что составляет более 10% от мирового годового объема.

Завод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием ведущих мировых компаний-изготовителей специализированных технологических линий для стекольной промышленности, основные производственные этапы объединены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы.

Опыт лучших специалистов отрасли и новейшее технологическое оборудование позволили создать подвесные и штыревые стеклянные изоляторы мирового уровня, продукция успешно эксплуатируется на объектах энергетики и железнодорожного транспорта в заполярных и южных широтах, в условиях континентального и приморского климата.

Более 300 человек трудятся на предприятии, которое известно высоким качеством продукции далеко за пределами нашей страны.

Поздравляем славный трудовой коллектив и всех причастных к созданию АО «ЮМЭК» с этим замечательным днём рождения!

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Форэнерго
Производственное объединение «Форэнерго» координирует научно – техническую и производственную деятельность ведущих производителей арматурно – изоляторной подотрасли России: АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ООО «ИНСТА», ООО «Энерготрансизолятор», «Volscom» и других предприятий. На предприятиях Объединения работают свыше 1000 человек.               