Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Стороны обсудили ключевые показатели социально-экономического развития региона. Губернатор рассказал вице-премьеру, что Ямал сохраняет лидирующие строчки всероссийских рейтингов по различным экономическим показателям: валовому региональному продукту, объёму промышленного производства на душу населения. Это говорит об устойчивом развитии экономики региона.

На повестку встречи также были вынесены вопросы развития топливно-энергетического комплекса ЯНАО, расширения и модернизации его коммунальной инфраструктуры и электроэнергетических мощностей, реализации программы социальной догазификации.

Стороны также обсудили ход подготовки к 50-летнему юбилею Нового Уренгоя.

Александр Новак по решению Президента возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания города Нового Уренгоя. В подготовку к юбилею также вовлечены крупные нефтегазовые компании, представленные в регионе. Губернатор доложил вице-премьеру о темпах строительства социальных, культурных и инфраструктурных объектов в городе, возведение которых приурочено к праздничной дате.