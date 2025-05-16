Энергетики Карачаево-Черкесии выполнили более 150 мероприятий для подготовки энергообъектов к грозовому периоду

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнили комплекс обязательных и дополнительных мероприятий для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса в грозовой период.

Всего энергетики провели 153 мероприятия на подстанциях 35-110 кВ, трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ и линиях электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

Так, специалисты восстановили поврежденный грозозащитный трос на ЛЭП 110 кВ «Северная-Черкесск», после прохождения осенне-зимнего периода заземлили грозозащитный трос на ЛЭП 110 кВ «Южная-Зеленчукская ГАЭС».

Бригады районных электрических сетей заменили разрушенные и дефектные разрядники и высоковольтные предохранители на трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ, проверили и усилили контуры заземления.

Особое внимание уделено состоянию подстанционной изоляции, отдельно стоящих и портальных молниеотводов, заземляющих устройств подстанций 35-110 кВ.

Также перед началом грозового периода проведены внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки оперативного персонала по определению мест повреждения на ЛЭП с помощью фиксирующих приборов.

В грозовой период энергосистема подвергается дополнительной нагрузке, из-за грозовых разрядов резко возрастает угроза повреждения оборудования. Поэтому своевременно и качественно проведенные мероприятия позволят филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» пройти этот сезон без значимых технологических нарушений в сети.