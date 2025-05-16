Губернатор Мурманской области и глава Группы «Россети» обсудили развитие энергосистемы региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили развитие энергосистемы Кольского Заполярья и электроснабжение перспективных арктических проектов. Также стороны рассмотрели другие вопросы, включая проработку регуляторного соглашения, возможную консолидацию сетевых активов.

«Мурманская область активно развивается, регион стремительно меняется к лучшему. За последние шесть лет вложено 1,5 трлн рублей инвестиций. И это не предел – в портфеле еще около 300 проектов. Мы прекрасно понимаем: каждому из них нужна современная инфраструктура, надежные и мощные источники энергии. Сегодня мы обсуждали, как будем развивать электросетевой комплекс. Группа «Россети» планирует увеличить объем инвестиций в Мурманской области. Договоренности, которых мы достигли сегодня, создают надежную основу для того, чтобы продолжать развивать и крупные проекты, и комфортную жизнь в арктических городах», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Мурманская область – ворота в Арктику, стратегически значимый регион, где решаются масштабные задачи. Группа «Россети» содействует этой работе, обеспечивает электроснабжение строящихся предприятий, участвует в выполнении плана «На Севере – жить!», который синхронизирован с нацпроектами. В этом году направим на модернизацию и развитие электросетей Мурманской области более 7,5 млрд рублей», – сказал Андрей Рюмин.

Он отметил, что многие задачи связаны с усилением транспортной и туристической инфраструктуры. Например, сейчас дочерняя компания «Россети Северо-Запад» строит электрокотельную для нового терминала аэропорта Мурманск, который позволит принимать в 2,5 раза больше пассажиров – до 3 млн в год. Еще один приоритет – выдача мощности для расширения железнодорожных подходов к порту Лавна. Это ключевой объект Мурманского транспортного узла. Работы позволят увеличить грузоперевозки втрое – до 18 млн тонн в год. Кроме того, в 2026 году компания построит линию электропередачи и подстанцию 35 кВ для электроснабжения туристического кластера «Валла-Тунтури».

В числе перспективных задач магистрального комплекса – завершение реконструкции системообразующего транзита Кольской энергосистемы – ЛЭП 330 кВ «Мончегорск – Оленегорск – Выходной», строительство подстанции 330 кВ «Арктика», которая войдет в число крупнейших питающих центров северо-запада.