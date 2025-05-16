«Новоросцемент» завершит строительство технологической линии за 8 млрд рублей

На территории производства «Цементный завод "Первомайский"» ОАО «Новоросцемент» в 2025 году планируется завершить строительство новой технологической линии по производству цемента. Общая сумма капиталовложений составила 8 млрд руб., сообщили «Ъ-Новороссийск» на предприятии.

Строительство новой технологической линии по производству цемента по сухому способу производительностью 2 тыс. т клинкера в сутки выполнено на 80%.

«Всего проектом предусматривается укладка порядка 16 тыс. куб. м бетона, изготовление и монтаж 2,6 тыс. т строительных металлоконструкций, монтаж 1,9 тыс. т технологического оборудования. Общий объем капиталовложений в строительство новой линии составит порядка 8 млрд руб.»,— рассказал генеральный директор ОАО «Новоросцемент» Олег Иващенко.

В планах ОАО «Новоросцемент» в III квартале 2025 года завершить строительно-монтажные работы. В IV квартале на предприятии планируют приступить к пусконаладочным работам и запуску новой линии с выходом на проектную мощность — 2 тыс. т клинкера в сутки или порядка 650 тыс. т цемента в год.

ОАО «Новоросцемент» входит в группу «Газметаллпроект». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газметаллпроект» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Бенефициаром указан Лев Кветной. Руководит обществом Олег Иващенко.