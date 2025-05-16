«ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» продолжает поставки для строительства инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Оренбуржье»

В Оренбургской области продолжается строительство Особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Оренбуржье», созданной в 2021 году. Торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» отгрузил на объект 42 километра трубной продукции.

Площадка «Оренбуржье» располагается на территории 383 гектара на территориях двух муниципальных образований в Оренбургской области: городов Оренбург и Орск. Проект ориентирован на внедрение современных технологий в сфере логистики, сельского хозяйства, переработки отходов, медицинского производства, цифровизации и управления данными. Наличие развитой дорожной инфраструктуры обеспечивает благоприятные условия для организации удобных логистических схем поставок сырья, комплектующих и готовой продукции.

Для укладки электрических кабелей на объекте торговый дом «ПОЛИПЛАСТИК УралСиб» отгрузил 42 километра полимерных труб ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС диаметром от 50 до 160 мм. Эти двухслойные гофрированные гибкие трубы имеют улучшенные прочностные характеристики. Применение специальных композиций полимеров и оптимизированный профиль стенки обеспечивают высокую надежность конструкции. Трубы имеют длительный срок эксплуатации – не менее 50 лет, они легкие, удобные в монтаже и эксплуатации, стойкие к коррозии, имеют широкий ассортимент соединительных деталей и комплектующих.

Прокладка кабелей в полимерных трубах позволяет защитить элекросети от негативных факторов окружающей среды, от механического воздействия, а также применять менее дорогостоящую кабельную продукцию и производить замену кабельных линий в процессе эксплуатации с меньшими трудозатратами.

Трубная продукция ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС позволит обеспечить многие десятилетия безаварийной работы инженерной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Оренбуржье» и будет способствовать дальнейшему развитию особой экономической зоны.