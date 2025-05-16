«РТ-Техприемка» начала производить оборудование для ядерной энергетики

Научно-производственное предприятие «Эталон» компании «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех получило лицензию Ростехнадзора на осуществление деятельности по проектированию и изготовлению оборудования для ядерных установок. Документ, действующий в течение пяти лет, предоставляет компании право поставлять высокотехнологичную продукцию для атомных электростанций и энергоблоков. Первые контракты на поставку оборудования уже заключены.

В рамках лицензионной деятельности НПП «Эталон» будет производить продукцию второго и третьего классов безопасности. К ней относятся: термопреобразователи сопротивления, термоэлектрические преобразователи, бесконтактные средства измерения, приборы и регуляторы температуры, метрологическое оборудование для поверки средств измерений, а также узлы и детали для ремонта и монтажа датчиков температуры.

Продукция научно-производственного предприятия отличается высокой точностью, долговечностью и адаптирована под специфические требования российских атомных станций. Благодаря собственным разработкам и современной производственной базе компания гарантирует соответствие изделий международным стандартам ядерной и радиационной безопасности.

«Наличие лицензии Ростехнадзора значительно расширяет возможности НПП „Эталон“. Это важное преимущество позволяет участвовать в крупных государственных и международных проектах в сфере атомной энергетики, а также выходить на новые рынки, укрепляя доверие со стороны заказчиков и партнеров. Развитие подобных компетенций в области атомного машиностроения соответствует долгосрочной стратегии Госкорпорации Ростех, направленной на укрепление технологического суверенитета страны и создание конкурентоспособной продукции мирового уровня», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Уже подписаны соглашения на поставку термопреобразователей сопротивления серии ТСП, включая модели ТСП 0313, ТСП 9417, ТСП 9502 и ТСП 9203, обеспечивающие высокоточные измерения температуры в промышленных условиях. Кроме того, ведутся поставки специализированного лабораторного оборудования — установки МТП—2МР 50/500, использующейся для нагрева средств измерения температуры в процессе их поверки, калибровки и испытаний в диапазоне от 100 до 1200°C.

НПП «Эталон» — крупнейший российский разработчик и производитель метрологического оборудования и средств измерений температуры. Предприятие располагает собственным производством с современным оснащением для серийного выпуска продукции и специальным конструкторским бюро. Все изделия проходят многоступенчатые сертификационные испытания, что гарантирует их надежность в условиях повышенных нагрузок.