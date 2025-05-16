Росатом планирует в пять раз увеличить выпуск особо тонких медь-ниобиевых проводов

Госкорпорация «Росатом» одобрила инвестиционный проект ООО «Русатом МеталлТех» (компания-интегратор топливного дивизиона Росатома по направлению «Металлургия»), который предусматривает увеличение производственных мощностей по выпуску сверхпрочных проводов из медь-ниобиевого сплава с нынешней одной тонны до пяти тонн в год (или до 500 тыс. км проводов в год).

Планы по увеличению выпуска связаны с растущим спросом со стороны высокотехнологичных производств — предприятий аэрокосмической отрасли, железнодорожного транспорта, электроэнергетики и электроники. Ключевым драйвером для рынка является развитие федеральной космической программы: особо тонкие провода применяются для производства сетеполотен антенн телекоммуникационных спутников-ретрансляторов и экранирующих материалов для защиты аэрокосмического оборудования от влияния электромагнитного излучения.

«Проводниковая продукция из медь-ниобиевого сплава производства Росатома не имеет конкурентов ни на российском, ни на мировом рынке по комплексу технических характеристик, таких как сверхвысокая прочность и электропроводность, износостойкость, жаропрочность и минимальные массогабаритные параметры. Рост производства продукции, обеспеченный финансированием со стороны государства, позволит удовлетворить растущий спрос российской промышленности в проводниковой продукции и укрепить национальный технологический суверенитет», — прокомментировал генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

«Благодаря сотрудничеству с „Русатом МеталлТех“ мы смогли достичь снижения в 2–3 раза массы экранирующих элементов кабелей при достижении лучших механических свойств за счет использования более тонких и прочных проводов на основе медь-ниобиевого сплава диаметром от 0,05 м. Если сравнивать с зарубежными аналогами, то продукция имеет те же эксплуатационные характеристики, что и провод ведущего французского производителя, но лучше него по весу, габаритам и длительности эксплуатации», — отметил генеральный директор ООО «НПЦ „Экран“» Михаил Стойко.

Сегодня на московском производстве ООО «Русатом МеталлТех» выпускают широкий спектр сверхпрочных проводов повышенной гибкости и электропроводности (диаметром от 0,03 до 15 мм), при изготовлении которых используется отечественное сырье и специализированное оборудование. Также к изделиям предъявляются повышенные требования по надежности, благодаря чему их можно применять в различных критических отраслях промышленности — авиационной, космической, атомной, медицинской и многих других.

Уникальная продукция была разработана учеными топливного дивизиона Росатома из московского ВНИИНМ им. А. А. Бочвара — отраслевого центра компетенций в области материаловедения и метрологии. Поставка проводов во многие крупные научные центры мира, использующие импульсные магнитные спектрометры, позволила повысить уровень магнитных полей в 1,5 раза, вплоть до рекордного уровня 100 тесла, а также увеличить срок их работоспособности в 100 раз.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, «ТВЭЛ» обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании «ТВЭЛ» созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru.

ООО «Русатом Металлургические Технологии» — дивизиональный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия». В задачи развития металлургического бизнеса Топливной компании входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств. Технологическими партнерами ООО «Русатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО «ЧМЗ», АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО „Центротех“», АО «ВНИИНМ». Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.