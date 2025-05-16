«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения жителей Яшкульского района Калмыкии

16 мая 2025, 15:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Юг
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» отремонтировали в Яшкульском районе Калмыкии 16 комплектных трансформаторных подстанций, заменили семь и выправили 10 опор воздушных линий электропередачи.

Работы по ремонту комплектных трансформаторных подстанций проводились в районном центре – п. Яшкуль, а также в п. Утта и Эрмели, на 10 животноводческих точках. Энергетики выполнили комплексную диагностику электрооборудования, проверили состояние трансформаторов тока, заменили проходные изоляторы и разъединители.

Технические мероприятия, проведенные в рамках ремонтной программы, позволят обеспечить надёжное функционирование энергообъектов в период летних пиковых нагрузок, повысить качество электроснабжения более 10 тысяч жителей Яшкульского района Калмыкии.

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