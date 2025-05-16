Тюменская область в 2025г планирует увеличить мощности электроснабжения для развития жилищного строительства

Тюменская область готовит инфраструктуру для развития жилищного строительства, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Павла Перевалова.

Так, в прошлом году электросетевые компании отремонтировали и реконструировали 713 км линий электропередачи и 505 подстанций.

"На 2025 год запланированы ввод 446,85 МВА трансформаторной мощности и строительство 696,36 км электросетей. Это полностью перекроет потребности строящегося по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" жилья", - отмечается в пресс-релизе.

В системе теплоснабжения за последние 5 лет в трех городах выполнен капитальный ремонт и реконструкция более 105 км сетей. Капитально отремонтировано 20 котельных. Надежность систем теплоснабжения планируется повышать за счет ежегодного ремонта порядка 20 км трубопроводов.

Перевалов отметил, что на текущий момент выполняется или завершена реконструкция большинства крупных водоочистных и канализационных станций региона. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на конец 2024 года составила 99,33%, что на 4,2 п.п. выше среднероссийского показателя. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения составляет более 3,5 тыс. км.