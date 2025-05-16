Юрий Трутнев провёл совещание по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам перспективного развития электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе. В совещании приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители Минэкономразвития, главы дальневосточных регионов и представители энергетических компаний.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу создать на Дальнем Востоке лучшие в России условия для осуществления предпринимательской деятельности. Инвестиционная привлекательность региона во многом определяется стоимостью обеспечения электроэнергией. Мы собрались для того, чтобы принять необходимые решения», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Рассматривались вопросы поддержки энергетического рынка. С 1 января 2025 года на территории Объединённой энергосистемы Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Якутия и ЕАО) начался поэтапный запуск энергорынка. Ожидаемым эффектом от запуска энергорынка является возможность использования рыночных инструментов привлечения инвестиций в строительство и модернизацию генерирующих мощностей на конкурсной основе. По поручению Президента России Владимира Путина этот процесс должен осуществляться с условием недопущения роста цен на электроэнергию для потребителей выше среднероссийского уровня. Благодаря принятым мерам, включая сохранение тарифного регулирования для большей части дешёвой электроэнергии ГЭС, фактические цены для потребителей за первые месяцы работы энергорынка в этом году оказались на 5–6% ниже среднероссийского уровня. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года цена на данной территории выросла на 10% при среднероссийском росте 14%.

Дефицит генерирующих мощностей ограничивает дальнейшее развитие экономики макрорегиона. В соответствии с поручениями Президента России на территории Дальнего Востока созданы беспрецедентные условия экономического развития, благодаря которым начата реализация более 2,9 тыс. инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 10,2 трлн рублей. Уже введено в работу более 900 предприятий с объёмом вложений 5,2 трлн рублей. Работа по привлечению инвестиций уже дала и сформирует в дальнейшем большую нагрузку на электроэнергетическую инфраструктуру макрорегиона. По данным Росстата, рост электропотребления на Дальнем Востоке за последние 10 лет составил 26%, что вдвое выше, чем в среднем по России. Прогнозируется, что до 2030 года этот показатель составит 5% ежегодно, что также более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. Вместе с тем к 2030 году для ликвидации прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности на территории энергосистем ДФО требуется строительство порядка 2,2 ГВт мощности теплоэлектростанций и не менее 1,7 ГВт ВИЭ.

В ходе совещания обсуждались вопросы актуализации перечня новых инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока, и их учёта в схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2026–2031 годы. Работа по определению необходимости строительства генерирующих мощностей для энергоснабжения новых инвестпроектов проводится Министерством энергетики совместно с Минвостокразвития и Минэкономразвития, а также субъектами Российской Федерации и АО «СО ЕЭС».

Как отметил Министр энергетики Сергей Цивилев, по поручению Президента России разработана Энергетическая стратегия на период до 2050 года. Документ был утверждён Правительством в апреле этого года. В рамках реализации Энергетической стратегии разработаны и утверждены два основополагающих документа планирования перспективного развития электроэнергетики: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и схема и программа развития электроэнергетических систем России на шесть лет, которая утверждается ежегодно. Системный оператор ЕЭС как центр компетенций планирования перспективного развития электроэнергетики собирает данные о текущих потребностях и определяет прогнозный спрос регионов на электроэнергию и электрическую мощность для разработки и последующей актуализации этих документов.

По поручению Юрия Трутнева Минвостокразвития совместно с регионами проведена работа по актуализации новых инвестиционных проектов, не учтённых в документах перспективного планирования, чтобы определить необходимость строительства генерации для их энергоснабжения. Дальневосточными регионами заявлено около 500 дополнительных инвестпроектов с общей необходимой мощностью почти 8 ГВт. Из них Минвостокразвития совместно с АО «КРДВ» верифицировали 138 проектов с общей необходимой мощностью 2,7 ГВт до 2030 года. Для продолжения работы по оценке необходимости строительства новых генерирующих мощностей Минвостокразвития, Минэкономразвития и Системный оператор проработают вопрос учёта в среднесрочном прогнозе потребления электроэнергии и мощности дополнительных верифицированных проектов. Также Минвостокразвития, Минэнерго и дальневосточные регионы проработают нормативное закрепление дополнительных критериев учёта инвестпроектов в документах перспективного планирования и соответствующих мер ответственности для гарантии спроса на электроэнергию и мощность.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минэнерго и Системному оператору доработать алгоритм отбора инвестиционных проектов, для которых необходимо строительство генерации для их энергообеспечения.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил о проведении работы по предоставлению льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для генерирующих компаний: «Реализация инвестпроектов по созданию генерации в условиях преференциальных режимов позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов и конечную стоимость электроэнергии для потребителей, сократить сроки реализации таких проектов. Минвостокразвития России, АО “КРДВ„ совместно с инвесторами оценивают необходимые условия и эффективность использования преференциальных режимов для каждого проекта, включённого в генеральную схему».

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития проработать вопрос по предоставлению льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для генерирующих компаний совместно с Минфином и доложить о ситуации в ближайшее время. Минэнерго, Минвостокразвития совместно с регионами ДФО поручено организовать мониторинг по созданию энергетических мощностей под инвестиционные проекты. «Надо следить за тем, как движется строительство, и делать всё возможное, чтобы сокращать время по введению энергетических объектов в эксплуатацию», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По данным Минэнерго, в последние годы в ОЭС Востока зафиксирован устойчивый рост электропотребления в среднем на 5%, что соответствует прогнозным показателям. В течение следующих 18 лет на Дальнем Востоке прогнозируется сохранение темпов роста потребления электроэнергии, превышающих среднероссийские. Так, в 2024–2030 годах прогнозно он составит 4,9% (2,1% по стране) и 1,38% (0,94% по стране) в последующие периоды. В конце 2024 года Минэнерго были утверждены схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы. Правительство утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В ближайшее время Минэнерго представит предложения по уточнению программы с разделением её на сроки до 2030, 2036 и 2042 годов.

По мнению Юрия Трутнева, планы по созданию новых энергетических мощностей должны не только учитывать потребности уже реализуемых и запланированных к реализации инвестиционных проектов, но и создавать профицит электроэнергии в дальневосточных регионах.

На совещании были рассмотрены проекты строительства и реконструкции генерирующих и электросетевых объектов Дальневосточного федерального округа для предотвращения дефицита электрической энергии и мощности. В частности, речь шла о реализации гидроэнергетического потенциала макрорегиона и строительстве геотермальных электростанций, а также расширении Приморской ГРЭС и реализации перспективных проектов строительства угольной генерации на территории ДФО.

Было отмечено, что в настоящее время ПАО «Россети» в соответствии с поручением Президента приступило к выполнению мероприятий, связанных с объединением на параллельную синхронную работу энергосистем Сибири и Востока. Также в числе крупнейших проектов, которые находятся в стадии реализации, было названо строительство подстанции 500 кВ и энерготранзита 500 кВ Приморская ГРЭС – «Варяг» для передачи дополнительной мощности на юг Приморского края. Ведётся работа по электроснабжению крупных промышленных производств, включая Албазинское месторождение цветных металлов, Култуминский и Удоканский горно-обогатительные комбинаты и другие предприятия.

Обсуждалось развитие гидроэнергетики. Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики предусмотрено строительство на Дальнем Востоке пяти гидроэлектростанций и одной гидроаккумулирующей электростанции общей установленной мощностью 3,8 ГВт: Нижне-Зейская ГЭС (400 МВт), Канкунская ГЭС (1000 МВт), Нижне-Ниманская ГЭС (300 МВт), Мокская ГЭС (1200 МВт), Ивановская ГЭС (210 МВт) и Приморская ГАЭС (600/662 МВт). В настоящее время по Нижне-Зейской ГЭС ведётся разработка проектно-сметной документации, по Приморской ГАЭС ведётся разработка декларации о намерениях строительства, по Нижне-Ниманской ГЭС такая декларация уже разработана. По другим станциям требуется актуализация разработанной ранее проектно-сметной документации. Помимо уже включённых в генсхему объектов электроэнергетики на Дальнем Востоке имеется огромный гидропотенциал, позволяющий построить ещё не менее 10 гидроэлектростанций общей мощностью порядка 7,5 ГВт. Для его эффективного освоения необходим механизм, обеспечивающий возврат инвестиций в строительство ГЭС с требуемой доходностью. Такой механизм ранее действовал для гидроэнергетики и на сегодняшний момент продлён для атомной энергетики. Также крайне важным вопросом является обеспечение финансирования строительства водохранилищ ГЭС, являющихся объектами федеральной собственности.

Рассматривалось строительство атомных электростанций. В Приморском крае планируется строительство атомной электростанции мощностью 2 ГВт. Обсуждается возможность строительства атомной электростанции в Хабаровском крае. В посёлке Усть-Куйга Усть-Янского района Якутии строится атомная станция малой мощности. На Чукотке работает «Академик Ломоносов» – единственная действующая ПАТЭС. Она вырабатывает 60% электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла, покрывая потребности горнодобывающих предприятий и обеспечивая стабильность сети.

«Наша задача – выбрать оптимальный способ получения электроэнергии с точки зрения конечной стоимости киловатт-часа. К примеру, мы уже говорили о том, что в Приморском крае будут строиться атомные электростанции. Но в то же время в этом регионе есть и угольные, и газовые станции – эта комбинация даёт максимальную эффективность. Также на Дальнем Востоке должна быть задействована гидрогенерация и возобновляемые источники энергии. В целом гидропотенциал нашей страны оценивается в 250 ГВт, при этом в реальности используется только 50. Кроме того, существует программа полной модернизации действующих электростанций, которая не только позволяет продлить срок их работы, но и в некоторых случаях до 20% увеличить мощность», – заявил Сергей Цивилев, подчеркнув важное значение совместной работы с главами дальневосточных регионов, Минвостокразвития и Минэнерго.

Отдельное внимание руководства Минэнерго, Минвостокразвития, глав регионов ДФО Юрий Трутнев обратил на необходимость прорабатывать вопросы использования возобновляемых источников энергии.