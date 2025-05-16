Женщины в энергетике: в Ташкенте состоялась сессия «Ключевые позиции женщин в энергетике» в рамках Международного энергетического форума Узбекистана

13–15 мая 2025 года в Ташкенте состоялся Международный энергетический форум Узбекистана. Это Флагманское энергетическое событие проходит при официальной поддержке Министерства энергетики Республики Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз» и профильных ведомств и структур, охватывая все стратегически важные секторы топливно-энергетического комплекса и создавая уникальную платформу для диалога, партнерства и внедрения новаторских решений в топливно-энергетический комплекс.

В центре повестки форума — новые технологии, экология, кадровый потенциал и расширение международного сотрудничества.

Одним из значимых событий форума стала сессия посвященная теме «Ключевые позиции женщин в энергетике», в рамках которой обсуждали:

реализацию концепции «Равенство к 2030 году»;

эмоциональный интеллект и лидерские качества женщин в энергетике;

балансирование между работой и личной жизнью;

инклюзивные корпоративные условия для женщин.

В сессии приняла онлайн-участие представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Юлия Жилкина.

Данное мероприятие стало ещё одним шагом к укреплению регионального сотрудничества и продвижению женщин в высокотехнологичных секторах.