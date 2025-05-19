ChinaCable.Ru подвел итоги сбора анкет по кабельному оборудованию из Китая. Список победителей и видеоверсия Чайной Паузы

СhinaCable.Ru подвел итоги конкурса по сбору данных об опыте эксплуатации китайского кабельного оборудования. Подведение итогов провел 18 мая 2025 года Антон Герасимов в видеоформате из Китая, где команда ChinaCable.Ru и группа российских кабельщиков находится в большом двухнедельном турне по поседению более, чем 20 производителей китайского кабельного оборудования. Делегация ChinaCable.Ru осуществляет выездной подбор, контроль и оценку поставщиков оборудования, а так же позволяет российским кабельщикам подобрать оптимальное оборудование, сравнивая его по параметрам, стоимости и качеству, чтобы определить наиболее подходящие решения для дальнейшего использования на российском рынке.

Краткие итоги

На момент подведения итогов было получено 9 анкет, еще 6 анкет находится в стадии заполнения. Анкетирование помогает ChinaCable.Ru и Ассоциации "Электрокабель" консолидировать опыт об эксплуатации конкретного китайского оборудования для того, чтобы обеспечивать на российском рынке систему сервиса, повышать производительность заводов, снижать затраты и оптимизировать закупки. Для того, чтобы стимулировать участников кабельного рынка подавать анкеты ChinaCable.Ru подготовил ценные призы и подарки и для предприятий и для тех, кто заполнял и отправлял анкеты.

По итогам анализа анкет победителями стали:

Алюр (Андрей Мазеин) — Завод предоставил подробный и полезный отзыв, который поможет не только в выборе оборудования, но и в выявлении возможных проблем у поставщиков, с которыми можно провести профилактические мероприятия, что позволит улучшить оборудование. Завод АЛЮР получит талькировщик от ChinaCable.Ru, а Андрей Мазеин станет обладателем смартфона со складным экраном Phantom V Flip2 5g. ЭМ-Кабель (Евгений Французов) — Завод поделился детальной информацией об используемом оборудовании и предоставил информацию, которая будет полезна для дальнейшей работы с китайскими поставщиками. Завод "ЭМ-КАБЕЛЬ" получает настольный сварочный аппарат от ChinaCable.Ru, а Евгений Французов получит современный планшет Redmi Pad Pro 5g. Чувашкабель (Сергей) — предоставил ценные сведения о своем оборудовании, задействованном в производстве сложных кабельных конструкций, что станет полезным опытом для кабельной отрасли, которая может использовать недорогое китайское оборудование для производства разнообразных конструкций кабеля. Завод "Чувашкабель" получит ручной сварочный аппарат для проволоки от ChinaCable.Ru, а Сергей, который заполнял анкету забирает приз за третье место — умные часы Huawei Watch GT5

Остальные предприятия и участники получат другие гарантированные призы от ChinaCable.Ru:

Кавказкабель (Андрей Авдюничев)

Энергокабель (Денис Фомин) — завод, который должен служить примером для остальных. ChinaCable.Ru выражает отдельную благодарность за анкеты.

— завод, который должен служить примером для остальных. ChinaCable.Ru выражает отдельную благодарность за анкеты. Партнер Электро (Артем)

Сервисный Металлоцентр (Андрей) — не кабельное предприятие, но имеют волочильное оборудование для стальной проволоки.

— не кабельное предприятие, но имеют волочильное оборудование для стальной проволоки. Марпосадкабель (Александр)

Авиаль (Станислав) не кабельный завод, но предоставил полезную информацию о волочильных станах.

Предприятия получат воздушные ножи или обдувы, а сотрудники компаний разделят остальной призовой фонд: 5 наборов инструмента Xiaomi, 10 наушников Redmi. Всем остальные участники получат ручки Parker и чай из “Чайной паузы”. Сбор анкет продолжается. Информация будет консолидирована и обезличена для использования в качестве статистики. О том, как планируется использовать данные анкетирования подробнее рассказывали в публикации на RusCable.Ru и большом выпуске "Чайной Паузы".

Что дальше? Создание закрытого каталога оборудования

На собрании рабочей группы Ассоциации Электрокабель, состоявшемся 22 апреля, было принято решение о создании закрытого каталога кабельного оборудования. Этот каталог станет платформой для обмена отзывами и информацией между производителями и потребителями, что позволит повысить прозрачность и качество продукции. В него войдут только проверенные участники, а отзывы реальных эксплуатантов помогут формировать объективную картину о надежности и эффективности оборудования. В ближайшее время ожидается получение дополнительных анкет от тех, кто еще не прислал свои материалы. Работа по сбору информации продолжается, и команда ChinaCable.Ru уверена, что совместными усилиями удастся создать полезный и авторитетный информационный ресурс по кабельному оборудованию для всей отрасли.

Смотрите видеоверсию подведения итогов от ChinaCable.Ru