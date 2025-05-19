Энергоблок №4 Ростовской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации

19 мая 2025 года в 3 часа 45 минут (мск) энергоблок №4 Ростовской атомной станции отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР*).



В ходе него специалисты выполнят капитальный ремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ и всех трех систем безопасности. В турбинном отделении запланированы капитальные ремонты цилиндра высокого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования.

«Все работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, мы планируем завершить до наступления пикового потребления электроэнергии на Юге России, которое приходится на июль и август. Кроме того, в период ППР запланированы мероприятия по модернизации в реакторном и турбинном отделении энергоблока. В частности, будут модернизированы узлы уплотнения гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и компенсаторов давления», - сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

За время эксплуатации с 2018 года энергоблок №4 Ростовской АЭС выработал более 59 миллиардов кВтч электроэнергии. Этого объема энергии хватит, например, для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение трех лет.



Работа энергоблока №4 Ростовской АЭС позволила сохранить почти 5 млрд кубометров природного газа или 27,6 тыс. тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии, а также предотвратила попадание в атмосферу свыше 27,6 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива. В настоящее время на Ростовской АЭС в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки в штатном режиме работают энергоблоки №1 и 2. На энергоблоке №3 ведутся ремонтные работы с 29 апреля. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

*ППР - это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии.



Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет около 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 28%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.