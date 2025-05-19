«Эталон» возведет «Хабаровск-Сити» – новый финансово-деловой центр Хабаровска

На Российско-Китайском форуме в Хабаровске федеральная финансово-строительная группа «Эталон» объявила о старте реализации масштабного проекта «Хабаровск-Сити», который преобразует прибрежную территорию города от торгово-развлекательного центра «Броско Молл» до улицы Солженицына. На участке площадью 28,2 га появится современный финансово-деловой кластер с комфортными жилыми кварталами, благоустроенными общественными пространствами и всей необходимой социальной инфраструктурой. Общая реализуемая площадь проекта на первом этапе составит более 200 тыс. кв. м.

В рамках форума президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий подписал документы, запускающие реализацию проекта. Среди них – соглашение о комплексном развитии территории с Министерством строительства Хабаровского края (в лице и. о. министра Павла Рукина).

В рамках первого этапа проекта «Эталон» возведет жилье с коммерческими площадями, гостиницу, апартаменты и наземный паркинг. «Эталон» также возьмет на себя важные социальные обязательства, в том числе строительство современной школы на 1100 мест в соседнем микрорайоне «Строитель».

Строительство жилья и школы начнется уже в начале 2026 года, а апартаментов и гостиницы – в середине того же года. Ввод в эксплуатацию первых двух очередей жилья, апартаментов, гостиницы и школы запланирован на конец 2028 года.

В настоящее время прорабатывается включение участка под застройку в состав территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, что благодаря налоговым льготам откроет для проекта дополнительные возможности.

Последующие этапы «Хабаровск-Сити» предусматривают расширение многофункционального центра: строительство конгресс-холла, детского сада и школы, возведение пешеходного моста, создание ландшафтного парка и дальнейшее развитие жилой застройки, в том числе на территории ремонтно-эксплуатационной базы флота и улице Юнгов.

Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон»:

«Для нас проект “Хабаровск-Сити” – это стратегический долгосрочный инвестиционный проект, который объединит лучшие практики группы компаний “Эталон” в области комплексного освоения и развития территорий. Наша цель гораздо амбициознее: создать полноценное умное городское пространство, где будут гармонично сбалансированы интересы бизнеса, комфорт проживания и перспективы устойчивого развития региона. Уверен, что “Хабаровск-Сити” станет мощным катализатором экономической активности на Дальнем Востоке, привлечет качественные инвестиции и укрепит позиции Хабаровска как одного из ключевых деловых центров на карте нашей страны. Этот проект задаст новый вектор развития не только городу, но и всему региону, открывая новые возможности для роста, инноваций и повышения качества жизни дальневосточных городов».

Павел Рукин, и. о. министра строительства Хабаровского края: