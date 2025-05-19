Майский гардероб. Как носить летние платья в прохладные дни

Майский ветер еще напоминает о прохладе, но солнце уже шепчет о приближающемся лете. Вместо того чтобы прятать легкие платья в глубину шкафа, переосмыслите их, сочетайте легкий шифон с уютным трикотажем. Этот сезон диктует новые правила — смелость экспериментов и умение находить баланс между сезонами. Пять актуальных образов, вдохновленных стилем фэшн-инфлюенсеров, помогут создать гармоничные луки, подходящие для прогулок, работы и вечерних встреч.

Шелковая классика

Шелковые платья и юбки — must-have для любого времени года. Их гладкость и естественный блеск добавляют образу изысканности даже в сочетании с простым трикотажем. Попробуйте надеть шелковое миди-платье песочного оттенка с оверсайз-джемпером от Max Mara в тон. Монохромная гамма визуально вытянет силуэт, особенно если дополнить ансамбль лодочками на низком каблуке.

Для тех, кто предпочитает контрасты, актуальны комбинации глубоких оттенков. Темно-синий свитер с высоким горлом отлично смотрится с персиковым шелковым платьем. Добавьте матовые аксессуары — например, пояс с металлической пряжкой или компактную сумку-кошелек Bottega Veneta.

Юбка-баллон

Воздушная юбка-баллон, напоминающая соцветие тюльпана, стала хитом последних сезонов. Ее силуэт идеально сочетается с облегающими свитерами и создает тем самым органичный микс объема с лаконичностью. Выберите модель из плотного шифона или крепа, чтобы сохранить форму даже при ветреной погоде.

Пример удачного лука: черный свитер с V-образным вырезом, серая юбка-баллон с поясом на талии и кеды Converse. Образ подойдет для прогулок или неформальных встреч. Для вечернего варианта замените кеды на ботильоны с квадратным каблуком и добавьте кожаную куртку.

Льняной сарафан

Льняные сарафаны макси-длины — удачная основа для многослойных комбинаций. Наденьте на него свитер с высоким горлом, оставив видимым только край воротника и манжеты. Прием добавит глубины образу, но не перегрузит.

По настроению добавьте к сарафану:

широкий ремень с пряжкой;

объемную сумку из текстурированной кожи;

берет или вязаную повязку на голову;

полуботинки на платформе.

Не бойтесь экспериментировать с фактурами. Грубая вязка кардигана контрастирует с легкостью льна, создавая эффектную игру материалов.

Романтичные воланы

Юбки и платья с оборками — тренд, который не теряет актуальности. В прохладные дни их стоит комбинировать с объемными кардиганами. Выберите модель крупной вязки в нейтральном оттенке — бежевом, сером или пудровом.

Совет: если низ наряда пышный, верх должен оставаться лаконичным. Облегающий водолазный свитер подчеркнет линию плеч, а свободный кардиган добавит уюта. Дополните образ полупрозрачными колготками и ботинками челси.

Платье-рубашка

Платье-рубашка из хлопка или вискозы — еще один вариант для майских дней. Наденьте поверх него свитер с круглым вырезом, оставив расстегнутыми несколько верхних пуговиц. Рукава трикотажа можно слегка завернуть, демонстрируя манжеты платья.

Во всех этих образах не обойтись без аксессуаров. Присмотритесь к бренду Etro — очки в золотистой оправе добавят образу изысканности, особенно в сочетании с минималистичными серьгами-гвоздиками. Или выберите жесткую сумку-почтальон среднего размера, чтобы подчеркнуть геометрию силуэта.

Не забываем, что май позволяет сочетать как нежные оттенки, так и яркие акценты. Вот три актуальные палитры:

Песочная гамма: бежевый, кремовый, терракотовый. Идеальна для монохромных луков.

Морская свежесть: бирюзовый, васильковый, белый. Добавляет образу легкости.

Ягодный контраст: вишневый, сливовый, горчичный. Подходит для вечерних образов.

Май — время экспериментов. Тут летние платья становятся основой для смелых комбинаций. Сочетайте их с трикотажем, играйте с объемами и текстурами, но не забывайте о деталях. Пусть каждый ваш образ отражает внутреннее настроение, оставаясь комфортным и актуальным.