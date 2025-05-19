НПП “ПОЛИПЛАСТИК” отгрузило более 40 тысяч тонн компаундов для отрасли электротехники

Направление разработки и поставки полимерных материалов для производства электротехники ведущий российский компаундер развивает с начала 2000-х гг. На сегодняшний день в портфеле компании насчитывается более 50 “электротехнических” марок компаундов на основе полипропилена, полиамида 6, термоэластопластов, полибутилентерефталата, поликарбоната и АБС-пластиков.

Компания обеспечивает комплексные поставки материалов для всех крупных производителей электротехнических изделий. В линейке НПП “ПОЛИПЛАСТИК” присутствуют как эксклюзивные марки с очень высокими требованиями к горению, так и базовые продукты – окрашенные в цвет заказчика АБС-пластики, полистиролы, поликарбонаты.

При этом в портфеле ведущего российского компаундера присутствуют не только литьевые, но и экструзионные марки: материалы для изготовления гофротрубок, кабель-каналов и других электротехнических изделий. Решения разработаны для разных ценовых категорий и различных линеек продукции, в том числе в ассортименте присутствуют высокотехнологичные компаунды для тонкостенных изделий, обеспечивающих максимальную стойкость изделия горению (ПВ0).

Отдельная марка на основе полибутилентерефталата создана для коннекторов электрозаправочных станций (ЭЗС) любого типа. Таким образом НПП “ПОЛИПЛАСТИК” вносит свой вклад в развитие сети ЭЗС – проекта, огромное внимание которому уделяют производители электромобилей и поддерживает государство.

“Мы продолжаем активно развиваться в сегменте материалов для электротехники: в 2023 году на рынок была выведена марка Армалой - марка на основе российских поликарбонатов, АБС-пластиков и их блендов. В настоящее время компания работает над созданием материалов для батарей электромобилей, выводит на рынок прозрачные трудногорючие поликарбонаты, разрабатывает группу атмосферостойких трудногорючих стирольных марок”, - рассказывает Екатерина Смирнова, руководитель отдела развития рынка Торгового дома “Полипластик”.

Она отмечает, что компания внимательно следит за мировыми и российскими трендами отрасли, в которой присутствует своя мода, тенденции, востребованные цвета, формы.