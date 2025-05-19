Nestegaz Stories: кабель, трубы, обогрев. Почему эти трое всегда рядом? Новый выпуск RusCable Insider
Ничего плохого в том, чтобы кабельщику "присесть на трубу" точно нет. Иногда даже очень приятно и полезно для кабельного бизнеса быть поближе к крупным нефтегазовым компаниям — это хорошая тактика выживания в кризис. Neftegaz Stories — это истории, решения, проекты и особенности кабельного бизнеса, который тоже хочет хоть чуточку, хотя бы немножко, заработать на нефти и газе в нашей стране. На обложке — кабель судного дня УНКОМТЕХ, который имеет вполне понятное "гражданское" применение в электрообогреве, а внутри выпуска большое интервью с "Тепловыми системами", экономия и эффективность вместе с ELKAOIL и Богословским кабельным заводом, а еще невыдуманные истории, новости и релизы кабельного бизнеса.
Читайте в номере:
- Что УНКОМТЕХ накручивает на трубы и почему от этого всем тепло и надежно.
- Хотите сэкономить 1 млн. рублей с каждых 2,5 км кабеля для нефтепогружных насосов? Рассказываем как это сделать.
- Как не обжечься на рынке электрообогрева. Важные практические советы от "Тепловых систем"
- Что еще за КУМП от Режкабеля? Когда уже закончится "эпидемия" проектных марок на основе МКЭШа в нефтегазовой отрасли?
- Главные новости кабельного бизнеса за апрель в коротком дайджесте
- Эксклюзивы от Ассоциации "Электрокабель", EL-комитета и самые ожидаемые события отрасли.
Читайте в свежем номере RusCable Insider №362 — Дело труба #4 2025