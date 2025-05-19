Nestegaz Stories: кабель, трубы, обогрев. Почему эти трое всегда рядом? Новый выпуск RusCable Insider

Ничего плохого в том, чтобы кабельщику "присесть на трубу" точно нет. Иногда даже очень приятно и полезно для кабельного бизнеса быть поближе к крупным нефтегазовым компаниям — это хорошая тактика выживания в кризис. Neftegaz Stories — это истории, решения, проекты и особенности кабельного бизнеса, который тоже хочет хоть чуточку, хотя бы немножко, заработать на нефти и газе в нашей стране. На обложке — кабель судного дня УНКОМТЕХ, который имеет вполне понятное "гражданское" применение в электрообогреве, а внутри выпуска большое интервью с "Тепловыми системами", экономия и эффективность вместе с ELKAOIL и Богословским кабельным заводом, а еще невыдуманные истории, новости и релизы кабельного бизнеса.

Читайте в номере:

Что УНКОМТЕХ накручивает на трубы и почему от этого всем тепло и надежно.

Хотите сэкономить 1 млн. рублей с каждых 2,5 км кабеля для нефтепогружных насосов? Рассказываем как это сделать.

Как не обжечься на рынке электрообогрева. Важные практические советы от "Тепловых систем"

Что еще за КУМП от Режкабеля? Когда уже закончится "эпидемия" проектных марок на основе МКЭШа в нефтегазовой отрасли?

Главные новости кабельного бизнеса за апрель в коротком дайджесте

Эксклюзивы от Ассоциации "Электрокабель", EL-комитета и самые ожидаемые события отрасли.

Читайте в свежем номере RusCable Insider №362 — Дело труба #4 2025