Новый центр ТГУ будет разрабатывать суперпластики для промышленности

Сегодня состоялось открытие нового центра ТГУ, который будет заниматься разработкой, синтезом и исследованием суперконструкционных полимерных материалов – компаундов. Они широко востребованы в авиа- и машиностроении, изготовлении бытовой техники, медицине и других отраслях. Химики Томского государственного университета будут разрабатывать компаунды с заданными свойствами под запросы российских промышленных предприятий.

На создание Центра исследования компаундов ушло два года. Центр оснащен на деньги ТГУ и промышленных партнеров университета – ИХТЦ и Сибагро. Суммарно на оборудование потрачено 80 миллионов рублей.

– Идея родилась совместно с холдингом «Сибагро», – отметил на открытии центра ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Это была работа в области биоразлагаемых материалов. Компетенции университета и индустриальные задачи сошлись в одном месте, из этого вышла более масштабная история. Сейчас перед университетом стоит амбициозная задача – стать центром компетенций в области работы с компаундами. Запрос на такие материалы есть и в агробиотехе, и в нефтегазе, и в производстве новых материалов для промышленности.

Центр будет развивать два направления, связанных с функциональными полимерами. Одно из них – биоразлагаемые материалы – продолжение работы, начатой ранее на химическом факультете ТГУ совместно с ИХТЦ и СибАгро.

Второе направление – компаунды, инженерные пластики, обладающие высокой механической прочностью, химической и термической стойкостью. Такие суперпластики могут заменять металлические детали, обеспечивая при этом все преимущества многофункциональных полимеров.

Наряду с авиа- и машиностроением компаунды находят широкое применение в реконструктивной хирургии. Из них можно изготавливать импланты для черепа, кейджи для соединения межпозвоночных дисков и прочее. Компаунды незаменимы в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Наличие отечественных материалов сделает реконструктивные операции доступнее для пациентов.

Новое подразделение ТГУ оснащено современным оборудованием, в том числе позволяющим работать в температурном диапазоне со всеми полимерами, которые находятся в зоне интересов центра.

– Есть установки, на которых можно производить не только опытные партии продукта, но и укрупненные, соответствующие объемам малотоннажной химии, – поясняет директор Центра исследования компаундов ТГУ Владимир Ботвин. – Это позволит масштабировать технологии, что является важным шагом для внедрения на больших производствах.

В последнее время в России внедрено несколько технологий, разработанных химиками ТГУ. В частности, ИХТЦ запустил производство отечественного бета-пропиолактона – инактиватора вируса для вакцин. Он необходим для производства вакцин от гриппа, гепатита А, бешенства, коронавируса и других инфекций, а также вакцин для животных.

Также на площадке ИХТЦ начато производство особо чистого бромистого водорода и тетракис(диметиламино)титана для производства российской микроэлектроники и селикагеля для зубных паст. В 2025 году один из крупнейших производителей средств гигиены – компания «Еврокосмед-Ступино» выпустил первую партию зубной пасты R.O.C.S. с томским селикагелем. Планируется, что ежегодно в России будет внедряться не менее 10 технологий, разработанных на химическом факультете ТГУ.