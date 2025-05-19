В Ленобласти построят губернаторский лицей для 525 воспитанников

В Кяселево во Всеволожском районе Ленобласти постоят современный губернаторский лицей для одаренных детей. Начало строительства намечено на 2026 год. Завершить образовательный соцобъект планируют в течение двух лет.

Лицей будет рассчитан на 520 учащихся, 350 из которых смогут постоянно проживать в интернате. Внутри здания обустроят учебные классы, лаборатории, актовый зал на 500 мест, спортзал и бассейн.

«Площадка в Кяселево подобрана, на мой взгляд, оптимально: в сосновом лесу, но и с хорошей транспортной доступностью», – прокомментировал Александр Дрозденко.

Проект обсуждался еще в 2021 году. Как писала NSP, тогда лицей был рассчитан только на 350 мест. Уточнялось, что проектом предусмотрены студия 3D-моделирования, оранжерея для занятий биологов, жилье для преподавателей, для временного проживания гостей, общественные пространства, пляж, пристань.