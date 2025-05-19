В Республике Карелия построят центр культурного развития за 583 млн рублей

В Республике Карелия, в г. Лахденпохья, проведут работы по строительству объекта: «Центр культурного развития», сообщает RosTender.info. Подрядную организацию выберут по итогам аукциона. Заявки принимают до 26 мая.

Центр станет ключевым местом притяжения для жителей и гостей города, предлагая широкий спектр возможностей для творчества, обучения и проведения культурных мероприятий. Проект включает в себя возведение многофункционального здания, оборудованного современными системами и технологиями. Внутри будут размещены концертный зал на 260 мест с возможностью кинопоказа при помощи проектора, с помещением для управления звуком и светом, выставочные галереи, мастерские для творческих занятий, библиотека с читальным залом, а также административные помещения (исправлена пунктуация в перечислении). Особое внимание уделено созданию комфортной и доступной среды для всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями. Финансирование осуществляется за счёт средств Федерального бюджета и бюджета Республики Карелия в размере 583 млн рублей. Срок выполнения строительно-монтажных работ – не позднее 01.02.2026 года.