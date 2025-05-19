Финал Чемпионата электриков IEK— 2025: кто станет лучшим?

Завтра, 20 мая, в Казани определится сильнейший! В Казанском энергетическом колледже состоится финал VIII Чемпионата электриков IEK, где сойдутся лучшие мастера из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Две лиги, шесть призовых мест, тысячи эмоций! Победителей ждут серьезные денежные призы: юниоры поборются за 120 000 рублей, а опытные специалисты — за главный приз в 200 000 рублей. Но деньги — не единственный стимул: победа в престижном чемпионате открывает новые карьерные возможности и дает признание в профессиональном сообществе.

Финалисты прошли жесткий отбор, показав мастерство в монтаже и наладке электротехнического оборудования и отличные навыки автоматизации систем. Теперь их ждут сложные кейсы, работа на время и строгое жюри.

Имена призеров и победителей узнаем совсем скоро. Следите за публикациями на нашем сайте и в соцсетях!