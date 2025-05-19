Гравийную дорогу от Балты до Цолги в Бурятии заасфальтируют

В Мухоршибирском районе Республики Бурятия капитально ремонтируют дорогу «Мухоршибирь - Цолга - Балта» с 45-го по 56-й км. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.

В прошлом году уже заасфальтировали 3 км гравийной дороги. В настоящий момент работы на объекте продолжаются: подрядчик приступил к устройству земляного полотна. В мае намерены смонтировать металлическую гофрированную трубу недалеко от улуса Цолга. Готовый объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.

«После ремонта участок протяженностью более 10 км полностью заасфальтируют. В улусах Балта и Цолга установят освещение, ограждение, обустроят тротуары, пешеходные переходы с тактильной плиткой для маломобильных граждан», - отметили в администрации Мухоршибирского района.

В сообщении отмечается, что участок ремонтируемой автодороги имеет важное значение: он соединяет населенные пункты Цолга и Балта, ведет к улусу Гашей и далее к районному центру - селу Мухоршибирь. Кроме того, здесь проходят два муниципальных маршрута.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Бурятии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирована масштабная работа по развитию дорожной сети, в том числе в малых агломерациях. На региональные и местные дороги планируют направить 13,7 млрд рублей.