Проект дороги между МКАД и СВХ на востоке Москвы оценили в 17 млрд рублей

Москва ищет подрядчика для выполнения изысканий и строительства дороги, соединяющей Северо-Восточную хорду (СВХ) с МКАД через Курганскую улицу.

Согласно материалам сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта - 17 млрд руб. Заявки принимаются до 4 июня.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в конце 2021 года одобрила проект планировки территории участка улично-дорожной сети, расположенной в районах Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово, Измайлово и Преображенское на востоке города. На этом участке и предусматривается дорога, соединяющая СВХ с Курганской улицей.

В рамках проекта предполагается строительство улиц местного и районного значения общей протяженностью более 8 км, включая создание проезжих частей, эстакады, тротуаров, велодорожек, наземного пешеходного перехода и сопутствующей инфраструктуры.