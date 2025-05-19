Прорывные технологии Группы ПОЛИПЛАСТИК представлены на форуме «Россия – Исламский мир: KAZANFORUM»

В Казани прошли XVI международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KAZANFORUM» и выставка Russia Halal Ехро. Группа ПОЛИПЛАСТИК представила на выставке импортозамещающие решения для строительства, ЖКХ и нефтегазовой отрасли. Председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский принял участие в деловой программе форума. На стенде состоялись деловые встречи и переговоры с партнерами.

Сессия НОСТРОЙ «Особенности инвестиционной деятельности в жилищном строительстве в России»

14 мая в рамках сессии «Особенности инвестиционной деятельности в жилищном строительстве в России», организованной Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК, председатель Комитета по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ «Деловой России» Лев Гориловский рассказал об инициативах по совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства для увеличения темпов замены коммунальных сетей.

«Сегодня на примере уже реализованных проектов мы видим положительные эффекты благодаря сочетанию инструментов финансирования, в том числе в проектах государственно-частного партнерства», – сказал Лев Гориловский.

Эксперт напомнил, что перед отраслью стоит амбициозная задача по улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 миллионов граждан к 2030 году. При этом около половины от заявленного объема финансирования проектов в ЖКХ должны составлять привлеченные внебюджетные средства, что в условиях текущей рыночной ситуации практически невозможно обеспечить без дополнительных решений, таких как инвестиционная надбавка. Лев Гориловский отметил, что ускорить темпы строительства объектов инфраструктуры позволяет соединение нескольких существующих механизмов финансирования, и поделился успешным примером реализации проекта ТМ-35 в Хабаровске. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что механизм концессий требует существенной доработки, и рассказал об уже принятых новациях, таких как расширение оснований для пересмотра условий концессионного соглашения.

«Это большой шаг и коллег из ФАС, и отраслевых участников, работающих около года над согласованием справедливых изменений. Таким образом инвесторы стали чуть более защищены. Ранее это было сдерживающим фактором для участия инвесторов в проектах с применением концессий», – сказал Лев Гориловский.

Визиты делегаций

15 мая в рамках обхода экспозиции стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК осмотрел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьера заинтересовала размещенная на информационных панелях стенда информация о разработках компании: гибких полимерных армированных трубах ПОЛИФИБРОН для строительства промысловых трубопроводов и бестраншейном восстановлении трубопроводов методом спиральной навивки ПВХ-профиля СПИРАТЕХ. Установка с образцом навитого профиля заняла центральное место в экспозоне. На стенде компании также были представлены высокотехнологичные полимерные трубы ПВХ-О для водоснабжения, холоднопрофилированные трубы из сшитого полиэтилена ПОЛИЛАЙНЕР для восстановления трубопроводов, образцы труб для систем водоотведения больших диаметров, а также образцы запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования для систем очистки воды. Лев Гориловский ознакомил вице-премьера с прорывными технологиями компании и рассказал о проектах, реализованных с их применением.

Экспозону ПОЛИПЛАСТИКа также посетил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Помимо полимерной трубной продукции, председатель совета директоров компании представил главе Минстроя России комплекс ИТ-решений компании для цифровизации и контроля строительных процессов, а также повышения эффективности эксплуатации объектов инфраструктуры. В числе разработок: облачная платформа ЦУС, обеспечивающая сквозную цифровизацию строительства любых капитальных объектов – от многоквартирных домов до школ и дорог, внедренная уже в 78 регионах страны; Программа управления строительным контролем (ПУСК), в настоящее время применяемая главным контролирующим органом в сфере строительства – ФБУ «РосСтройКонтроль»; аппаратно-программный комплекс УМНОГОР для адаптивного управления технологическими процессами критически важной инфраструктуры, а также уникальная разработка -- система отчетности «Энергия данных», фактически замещающая MS EXCEL и почту.

С экспозицией Группы ознакомился заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев. Ему представили технологии компании и рассказали об особенностях развития ЖКХ в России. Также в ходе осмотра обсудили ситуацию с применением трубопроводных систем в Узбекистане и потенциал взаимодействия и внедрения решений Группы ПОЛИПЛАСТИК на территории страны. Заместитель Секретаря Генерального совета партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев поинтересовался, как в России развивается отрасль производства полимерной трубной продукции, и был впечатлен инновационной технологией бестраншейного восстановления безнапорных сетей с помощью ПВХ-профиля СПИРАТЕХ. Стенд компании также посетил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Замглавы Минпромторга России ознакомился с инновациями группы, а также обсудил ход реализации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и продукции, используемой для ее производства.

Встреча с главой Республики Татарстан

Также 15 мая Лев Гориловский вместе с членом правления компании СИБУР Павлом Ляховичем принял участие в деловой встрече с главой (Раисом) Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Участники обсудили важность учета жизненного цикла продукции при выборе проектных решений.

«Крайне важно, чтобы при реализации объектов учитывался вопрос эффективного расходования средств. Речь о выборе проектных решений, которые позволят избежать повторного расходования финансирования одних и тех же объектов инфраструктуры в течение как можно более долгого периода времени. В связи с этим нужно на нормативном уровне закрепить необходимость учета оценки стоимости жизненного цикла трубной продукции при модернизации ЖКХ. В коммунальной инфраструктуре срок службы решений – ключевой параметр эффективности», – отметил председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Он напомнил, что полимерные трубы не подвержены коррозии, требуют до 5 раз меньше регулярных ремонтно-эксплуатационных расходов и служат более 100 лет.

«Нельзя это не учитывать на государственном уровне, рассматривая решения по применению в крупных инфраструктурных проектах», – подчеркнул Лев Гориловский.

По завершении встречи глава Татарстана ознакомился с экспозицией на стенде Группы ПОЛИПЛАСТИК и импортозамещающими технологиями компании.

Сессия НОТИМ «Строительный навигатор: курс на цифровизацию»

В рамках сессии НОТИМ «Строительный навигатор: курс на цифровизацию», которая состоялась 15 мая, председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК рассказал про цифровые решения компании.

В настоящее время для всех этапов реализации строительных проектов – проектно-институтских работ, строительно-монтажных работ и будущей эксплуатации – существует облачная платформа «Цифровое управление строительством» (ЦУС). Система предоставляет заказчику и подрядчику возможность формировать документы и делать электронное выполнение. За счет ЦУС весь цикл начинает работать более эффективно и быстро. Также Лев Гориловский познакомил участников мероприятия с Программой управления строительным контролем (ПУСК). Система успешно внедрена в работу ФБУ «РосСтройКонтроль» и позволила перевести главный строительный контроль страны в электронный вид.

Группой ПОЛИПЛАСТИК разработана математическая модель УМНОГОР, которая автоматически регулирует процесс очистки сооружений канализации, исходя из показаний системы. Эксперт поделился, что в текущем году в Геленджике Краснодарского края завершается реализация проекта по строительству очистных сооружений канализации «Тонкий мыс». На объекте проходит этап тестирования системы для ее дальнейшей интеграции и автоматизации процесса управления очисткой на других объектах. Еще одна разработка компании – «Энергия данных». Глава компании отметил, что решение применимо не только для ресурсоснабжающих организаций, но и для более широкого круга пользователей. Система позволяет в роботизированном виде собирать данные и управлять ими.

Разработанные продукты обеспечивают полный комплекс цифрового управления процессами проектирования, строительства и эксплуатации объектов, широко применяются коммерческими и государственными заказчиками, обладают высоким потенциалом к масштабированию.

Помимо этого, на полях форума Лев Гориловский рассказал информационному агентству ТАСС о необходимых объемах финансирования федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры и о планируемом снижении фальсификата труб благодаря реализации правительственного эксперимента по цифровой маркировке полимерной трубной продукции.

Итоги

Уникальные решения Группы ПОЛИПЛАСТИК, представленные на площадке выставки Russia Halal Ехро, безусловно, сделали стенд компании одним из центров притяжения участников форума. Его посетили высокопоставленные гости мероприятия, в том числе представители зарубежных стран. На выставке впервые была представлена реальная модель ПВХ-профиля СПИРАТЕХ и инновационные гибкие полимерные армированные трубы ПОЛИФИБРОН. В ходе деловой программы форума был проведен ряд рабочих встреч, где удалось обсудить потенциал будущих проектов.