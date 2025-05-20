Инженеры ТПУ приступили к монтажу боксов для обеспечения радиационной безопасности пользователей СКИФа

Команда инженеров Томского политехнического университета начала монтировать свинцовые ограничительные конструкции, которые будут обеспечивать радиационную безопасность пользователей экспериментальной станции строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Также политехники монтируют инженерные сети, необходимые для функционирования станции. Эти работы завершатся в конце мая, а сама станция станет первой введенной в эксплуатацию.

Хатчи – ограничительные конструкции, внутри которых проходят эксперименты с синхротронным излучением, они обеспечивают радиационную безопасность ученых. Кроме того, они выступают в роли «скелета» станции, на который «навешиваются» все инженерные сети: трубопроводные сети для водяного охлаждения, подачи газов, кабельные сети питания, сигнальные и систем обеспечения безопасности, короба систем вентиляции и кондиционирования и многое другое.

Сейчас на площадке СКИФа инженеры ТПУ монтируют защитные боксы для экспериментальной станции «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов». Однако это только начало работы.

Видеть, как на твоих глазах чертежи превращаются в реальные конструкции – очень волнительный и вдохновляющий момент. Монтажу защитных конструкций предшествовали годы разработки необходимой конструкторской документации, согласования с учеными всех моментов для обеспечения определенного уровня несущей нагрузки – была проделана большая инженерная и конструкторская работа. Завершить монтаж боксов для первой станции мы планируем уже 25 мая. В дальнейшем внутри них разместится научное оборудование. Всего командой Томского политеха будет смонтирована радиационная защита для шести станций СКИФа, причем две станции мы монтируем полностью – и ограничительные конструкции, и экспериментальное оборудование — отмечает ведущий инженер-конструктор Научно-образовательного центра перспективных исследований ТПУ Егор Смолянский.

Защитные конструкции первой экспериментальной станции состоят из трех боксов: оптического и экспериментального хатчей, а также контрольной кабины. Общий вес всех конструкций составляет около 15 тонн. Для обеспечения необходимого уровня безопасности политехники «обшивают» стены, двери и крышу хатчей свинцом толщиной в пять миллиметров. Только на эту станцию ушло порядка шести тонн свинца.

«Начало монтажа хатчей – это очень важный этап реализации всего проекта СКИФ. Сейчас монтируются конструкции для станции 1-4Б, как мы ее называем. Оборудование станции было закуплено в рамках проекта по модернизации уникальной научной установки “Станция EXAFS-спектроскопии” Института катализа СО РАН, которая сейчас функционирует в Институте ядерной физики СО РАН. Мы готовимся к переносу этого оборудования на СКИФ, в собранные хатчи, монтаж которых завершает Томский политех. Рассчитываем запустить эту экспериментальную станцию уже в 2025 году. Она станет первой экспериментальной станцией СКИФа, запущенной в работу. Она работает на поворотном магните, поэтому у нас есть возможность запустить ее самой первой. Счет пошел уже на месяцы», — добавляет главный научный сотрудник ЦКП «СКИФ» Ян Зубавичус.

Изготовление и монтаж ограничительных конструкций выполняются при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2022-263).

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — первый объект современной сети источников синхротронного излучения, создаваемой в России в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года.

Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

На момент создания ЦКП «СКИФ» будет лучшим источником синхротронного излучения в классе накопителей среднего энергетического диапазона (3 ГэВ).

Уникальные характеристики нового источника СКИФа позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Причем, задачи могут носить как фундаментальный, так и прикладной характер.