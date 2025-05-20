К июлю в Башкирии планируют завершить обустройство нового обхода пяти населенных пунктов

Во время оперативного совещания Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о планах по обновлению и содержанию автодорог федерального значения доложил начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» Денис Абрамов. Видеозапись совещания опубликована в официальном Telegram-канале правительства Башкирии.

В планах на 2025 год - устроить слои износа на 14 объектах общей протяженностью 118,9 км: 62,4 км на трассе М-5 «Урал», 42,8 км на дороге Р-240 «Уфа - Оренбург» (бывший участок трассы М-7 «Волга» от деревни Султанбеково до Уфы) и 13,6 км на трассе Р-240.

В рамках выполнения работ по содержанию искусственных сооружений в этом году приступят к обновлению 14 мостов: четыре из них расположены на дороге М-7 «Волга», семь - на трасе Р-240, три - на автодороге М-5 «Урал». В частности, проведут планово-предупредительные работы на мостовом переходе через реку Уршак на 25-м км трассы Р-240 «Уфа - Оренбург» в районе Булгаково. Обновление будут выполнять с перекрытием одной стороны сооружения с устройством трех полос движения - проезд организуют в реверсивном режиме.

Отдельно Денис Абрамов остановился на реализации проекта строительства обхода сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново на участке трассы М-7 «Волга» с 1169-го по 1231-й км. Движение по обходу было открыто в конце прошлого года. В настоящий момент в рамках второго этапа специалисты приступили к устройству автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и безбарьерной системы взимания платы по принципу «Free flow». Данные работы намерены завершить до 1 июля. До конца 2025 года объект будет передан в доверительное управления ГК «Автодор», согласно распоряжению Правительства РФ.

Также начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» сообщил о капитальном ремонте трассы Р-240 со 112-го по 135-й км на обходе Стерлитамака. В целях увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности данный отрезок расширят с двух до четырех полос движения. Расширенный участок планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.