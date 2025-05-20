Лучшим метрологом Псковской области в сфере производства электротехнического оборудования стала сотрудница СКТ Групп

Елена Евгеньевна Марач, руководитель отдела метрологии «СКТ Групп», стала лучшим метрологом по итогам конкурса на звание лучшего метролога Псковской области 2025. Метрология — это не про погоду, это про измерения и соответствие стандартам. Россия занимает третье место в мире по измерительным возможностям, количеству эталонов, что говорит о высоком научно-техническом потенциале страны. Если не повышать планку стандартов, не стремиться к росту качества производства, то покупатели просто не купят ваш товар. Точность в кабельном производстве — залог безопасности продукции.

ФБУ «Псковский ЦСМ» в преддверии празднования Всемирного дня метрологии подвел итоги Конкурса «Лучший метролог Псковской области» 2025 года. Основной целью конкурса заявлено повышение квалификации, профессиональной компетенции и стимулирования творческой активности специалистов метрологических служб предприятий, организаций Псковской области, а также повышение имиджа профессии метролога.

Конкурсной комиссией были рассмотрены заявки специалистов предприятий и организаций Псковской области различных отраслей экономики. Конкурсанты представили свой опыт работы в области обеспечения единства измерений.