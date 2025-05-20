Трасса М-10 «Россия» станет безопаснее для водителей и местных жителей

В ближайшее время на трассе «Москва - Санкт-Петербург» появится больше комфортных участков. Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проектной документации по установке акустических экранов в Тверской области на отрезке с 117 по 121 километр.

Автомобильная дорога М-10 «Россия» одна из наиболее загруженных на федеральной сети автодорог страны. В связи с этим модернизация и поддержание всех ее участков в нормативном состоянии включены в число приоритетных проектов нового 6-летнего плана дорожной деятельности. Он утвержден Правительством РФ на период с 2025 по 2030 годы и станет ключевым инструментом выполнения нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Развитие автодороги «Москва – Санкт-Петербург», помимо реконструкции и капитального ремонта проезжей части, предполагает также повышение уровня обустройства придорожной инфраструктуры. В том числе – меры защиты жителей близлежащих населенных пунктов от транспортного шума и вредных выбросов.

Работы по размещению шумозащитных экранов на трассе М-10 «Россия» идут поэтапно. Текущий проект разработан для участка у деревни Мокшино Конаковского муниципального округа Тверской области.

«В ходе предпроектных изысканий для данной местности проводились акустические расчеты, которые показали, что без защитных экранов обеспечить нормативно-допустимый уровень шумового воздействия на жилую застройку вдоль трассы невозможно», - сообщил главный эксперт проекта Денис Авдошин.

Протяженность конструкций на данном участке составит 3005 метров, а высота секций будет варьироваться от 3 до 5 метров. Трасса М-10 «Россия» в пределах выполнения работ представляет собой четырехполосную дорогу II категории.

Заказчиком проекта выступает Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва - Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства».

Генеральный проектировщик – ООО «Межрайонная Общестроительная Компания».