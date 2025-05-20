IEK GROUP участвует в конференции «Инновационные технологии в добыче углеводородов» — встречаемся в Уфе, 20–23 мая

5 часов назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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Научный институт «РН-БашНИПИнефть» и Академия наук Республики Башкортостан проведут 20–23 мая в Уфе научно-техническую конференцию «Инновационные технологии в добыче углеводородов». Специалисты IEK GROUP будут в числе спикеров на мероприятии. Они расскажут о современных инструментах BIM-проектирования, которые предлагает наша компания, в том числе, для нефтегазовой отрасли.

Масштабное мероприятие объединит традиционные конференции «Роснефти» — «Цифровые технологии в добыче углеводородов» и «Практические аспекты нефтепромысловой химии».

Программа охватит все ключевые вопросы добычи нефти и газа: от поиска и разведки до проектирования разработки месторождений. Участие в конференции позволит не только ознакомиться с теоретическими аспектами, но и обсудить реальные производственные ситуации.

Ожидается участие более 700 ведущих представителей нефтяной отрасли и ученых из разных городов России.

На конференции будут шесть основных тематических секций:

  • разработка месторождений нефти и газа: цифровые проекты и технологии;
  • практические аспекты нефтепромысловой химии;
  • искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли;
  • подготовка и повышение квалификации кадров;
  • современные ИТ-решения в области капитального строительства;
  • технологии математического моделирования.

Впервые на конференции пройдет конкурс среди сотрудников «Роснефти», в ходе которого участники представят информационные модели, реализованные научными институтами и добывающими предприятиями.

Онлайн-трансляция конференции будет доступна на сайте: https://events.rn.digital/conf/it2025.

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