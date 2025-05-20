НИК D1 РНК СИГРЭ приглашает специалистов в области электротехники принять участие в подготовке докладов на 51-ю Сессию СИГРЭ
Национальный исследовательский комитет D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» приглашает специалистов в области электротехники принять участие в подготовке докладов на 51-ю Сессию СИГРЭ, которая состоится с 23 по 28 августа 2026 года в Париже.
Приглашаем всех желающих подготовить и направить аннотации докладов на русском и английском языке, оформленные в соответствии с принятыми требованиями, в адрес координатора НИК D1 РНК СИГРЭ Владимира Николаевича Устинова (new_zavod@mail.ru) с копией в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) в срок до 30 мая 2025 года.
Шаблоны оформления аннотаций и инструкции доступны по ссылке.
Критерии отбора аннотаций и докладов на сессии СИГРЭ:
- Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций.
- Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ.
- Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие).
- Отсутствие информации рекламного характера.
- Актуальность и новизна исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах.
- Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность.
- Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах.
- Отсутствие повторения ранее представленных в сессии СИГРЭ материалов.
Приоритетные темы по тематическому направлению SC D1:
ПТ1: Испытания, мониторинг и диагностика
- Испытания и мониторинг состояния для обеспечения надежности в традиционных высоковольтных системах и приложениях силовой электроники.
- Понимание поведения пространственных зарядов и ЧР при воздействии переменного и постоянного тока, выпрямителей и импульсных нагрузок.
- Прогресс в области знаний, правил и инструментов усовершенствования диагностики, включая машинное обучение, ИИ, объяснимый ИИ и др., с учетом множественных источников данных или контекстной информации.
ПТ2: Материалы для электротехники и моделирования
- Старение материалов при электрических, механических или тепловых нагрузках и соответствующие маркеры старения.
- Моделирование материалов и имитационное моделирование под напряжением переменного и постоянного тока и комплексным напряжением.
- Применение новых материалов и процессов; экологически безопасные и переработанные материалы, материалы для обеспечения накопительных или криогенных систем, аддитивные технологии и др.
ПТ3: Измерения и моделирование интерфейсов
- Понимание интерфейсного поведения за счет экспериментов в любых масштабах от нано- до макроуровня.
- Моделирование динамики электрических и магнитных полей или зарядов в интерфейсах.
- Оценка совместимости использованных и не подвергнутых старению материалов.