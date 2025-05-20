«Россети» проведут «День поставщика» на Кавказском инвестиционном форуме

26-27 мая в Минеральных Водах пройдет конференция «День поставщика Группы «Россети»: национальный режим закупок для укрепления технологического суверенитета». Мероприятие включено в деловую программу Кавказского инвестиционного форума, который является одной из крупнейших площадок для презентации перспективных проектов и достижений регионов РФ.

Основные цели конференции – укрепление сотрудничества с поставщиками, поиск новых партнеров, обмен опытом применения законодательства о закупках. В дискуссии примут участие руководство ПАО «Россети», представители органов федеральной власти, общественных организаций. Эксперты сетевых компаний и торговых площадок поделятся опытом эффективного использования возможностей электронных закупок.

Участники конференции обсудят наиболее важные аспекты взаимодействия предприятий энергетики и поставщиков товаров и услуг, ключевые проблемы и задачи импортозамещения, уделив особое внимание реализации положений Постановления Правительства РФ от 23 декабря 2024 №1875, касающегося предоставления национального режима.

В рамках второго дня с участием руководства блока закупок ПАО «Россети» состоится обсуждение итогов мероприятия.

Также на площадке «МинводыЭКСПО» пройдет демонстрация авто- и спецтехники Группы «Россети».