Богословский кабельный завод приглашает на международную выставку «Уголь России и майнинг-2025»

Богословский Кабельный Завод представит свои решения для горнодобывающей отрасли с 3 по 6 июня 2025 года в Новокузнецке.

На этой авторитетной площадке завод представит:

Силовые гибкие теплостойкие кабели (6-10 кВ): для надежного подключения экскаваторов и другой передвижной техники.

для надежного подключения экскаваторов и другой передвижной техники. Универсальные кабели ELKAFLEX (0,38-1 кВ): для обеспечения бесперебойной работы ваших систем.

Приглашаем посетить стенд завода, чтобы лично ознакомиться с продукцией и обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества.



Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, д.51, ТК “Кузбасская ярмарка”.

Время работы выставки: 03-06 июня 2025 года, с 10:00 до 18:00.

БКЗ: павильон 7, стенд 7а43



По вопросам организации встреч обращайтесь:

Лобанов Алексей Евгеньевич, Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами, Дирекция по продажам. Тел.: +7 (912) 040-68-67

Казанцева Наталья Васильевна, Руководитель группы активных продаж, Дирекция по продажам. Тел.: +7 (919) 389-85-85 (WhatsApp, Telegram)

Для вашего удобства и бесплатного посещения выставки рекомендуем пройти предварительную РЕГИСТРАЦИЮ и получить электронный билет по ссылке.