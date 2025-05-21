Богословский кабельный завод приглашает на международную выставку «Уголь России и майнинг-2025»

2 часа назад
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Источник:
Богословский кабельный за...
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Богословский Кабельный Завод представит свои решения для горнодобывающей отрасли с 3 по 6 июня 2025 года в Новокузнецке.
На этой авторитетной площадке завод представит:

  • Силовые гибкие теплостойкие кабели (6-10 кВ): для надежного подключения экскаваторов и другой передвижной техники.
  • Универсальные кабели ELKAFLEX (0,38-1 кВ): для обеспечения бесперебойной работы ваших систем.

Приглашаем посетить стенд завода, чтобы лично ознакомиться с продукцией и обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, д.51, ТК “Кузбасская ярмарка”.
Время работы выставки: 03-06 июня 2025 года, с 10:00 до 18:00.
БКЗ: павильон 7, стенд 7а43

По вопросам организации встреч обращайтесь:

  • Лобанов Алексей Евгеньевич, Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами, Дирекция по продажам. Тел.: +7 (912) 040-68-67
  • Казанцева Наталья Васильевна, Руководитель группы активных продаж, Дирекция по продажам. Тел.: +7 (919) 389-85-85 (WhatsApp, Telegram)

Для вашего удобства и бесплатного посещения выставки рекомендуем пройти предварительную РЕГИСТРАЦИЮ и получить электронный билет по ссылке.

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Богословский кабельный завод
Богословский кабельный завод - производитель инновационной кабельно-проводниковой продукции с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов. Продукция выпускается из уникальных алюминиевых сплавов, что позволяет сохранить и улучшить эксплуатационные характеристики кабеля, снизить стоимость продукции на 30-50 % относительно медьсодержащих аналогов.  