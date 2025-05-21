КЗ «ЦВЕТЛИТ» примет участие в 43-м Форуме ЭТМ 29 мая в Санкт-Петербурге

4 часа назад
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Источник:
ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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На выставке вы сможете познакомиться с техническими решениями в сфере электротехники и не только.

Компания «ЭТМ» подготовила насыщенную деловую программу по разным тематическим блокам. Приходите, чтобы услышать мнения экспертов, ведущих производителей электротехнического рынка, узнать о новых технических решениях и трендах отрасли. Особенно советуем посетить Форум тем, кто работает в сфере производства, строительства, монтажа, торговли, проектирования и закупок.

В рамках выставки КЗ «Цветлит» представит полный ассортимент продукции. По сложившейся традиции, у посетителей форума будет шанс выиграть ценный приз и получить памятные подарки. А в зоне «ТЕСТ-ДРАЙВ КАБЕЛЯ» можно будет подробно изучить образцы продукции, в том числе и производства КЗ «Цветлит». 

Форум ЭТМ пройдет на знаковой площадке СКА Арена. Это крупнейшая в мире ледовая арена, отлично приспособленная для проведения бизнес-мероприятий.

  • Стенд КЗ «Цветлит» №130
  • 29 мая 2025 года, с 10:00 до 18:00
  • Санкт-Петербург, СКА Арена

Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.

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КЗ Цветлит
ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» это современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в городе Саранске, Республика Мордовия в 600 км Москвы. Завод специализируется на выпуске силового кабеля в том числе пониженной пожарной опасности, огнестойких, бронированных, проводов установочных, самонесущих изолированных проводов, проводах соединительных.  