КЗ «ЦВЕТЛИТ» примет участие в 43-м Форуме ЭТМ 29 мая в Санкт-Петербурге

На выставке вы сможете познакомиться с техническими решениями в сфере электротехники и не только.

Компания «ЭТМ» подготовила насыщенную деловую программу по разным тематическим блокам. Приходите, чтобы услышать мнения экспертов, ведущих производителей электротехнического рынка, узнать о новых технических решениях и трендах отрасли. Особенно советуем посетить Форум тем, кто работает в сфере производства, строительства, монтажа, торговли, проектирования и закупок.

В рамках выставки КЗ «Цветлит» представит полный ассортимент продукции. По сложившейся традиции, у посетителей форума будет шанс выиграть ценный приз и получить памятные подарки. А в зоне «ТЕСТ-ДРАЙВ КАБЕЛЯ» можно будет подробно изучить образцы продукции, в том числе и производства КЗ «Цветлит».

Форум ЭТМ пройдет на знаковой площадке СКА Арена. Это крупнейшая в мире ледовая арена, отлично приспособленная для проведения бизнес-мероприятий.

Стенд КЗ «Цветлит» №130

29 мая 2025 года, с 10:00 до 18:00

Санкт-Петербург, СКА Арена

Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке.