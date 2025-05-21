Консорциум в составе компаний Hitachi Energy и BHEL построит HVDC соединение напряжением ±800 кВ между индийскими штатами Раджастхан и Уттар-Прадеш

Компания Adani Energy Solutions*, выступающая в роли заказчика проекта строительства нового межсистемного HVDC соединения Bhadla – Fatehpur между индийскими штатами Раджастхан и Уттар-Прадеш, привлекла для реализации проекта консорциум в составе компаний Hitachi Energy** и Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)***.

HVDC соединение Bhadla – Fatehpur напряжением ±800 кВ, пропускной способностью 6 ГВт и протяженностью 950 км, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2029 г., обеспечит возможность поставок электроэнергии, выработанной солнечной генерацией, из Раджастхана в Уттар-Прадеш. Соединение, которое обеспечит электроснабжение 60 млн индийских домохозяйств станет ключевым элементом в реализации поставленной Индией цели по достижению 500 ГВт мощности ВИЭ-генерации к 2030 г.

В рамках проекта BHEL поставит изготовленные на производственных площадках своего завода в Бхопале трансформаторы для ППС, шунтирующие реакторы, фильтрующие конденсаторы, РУ и измерительные трансформаторы, а также тиристорные вентили, изготовленные подразделением BHEL по производству силовой электроники в Бангалоре. Кроме того, бизнес-группа компании по передаче электроэнергии спроектирует, поставит и установит РУ переменного тока напряжением 765/400 кВ на ППС в Фатехпуре и ПС 400 В в Бхадле и Бхадла Экстеншн.

Информационно-аналитические ресурсы World Energy, Energyworld https://www.world-energy.org, https://energy.economictimes.indiatimes.com

* Индийская энергетическая компания, специализирующаяся на передаче и распределении электроэнергии, а также развитии интеллектуальных сетей и возобновляемой энергетики.

** Мировой лидер в области HVDC технологий, систем передачи электроэнергии и цифровых решений для энергетических сетей.

*** Индийская государственная компания, являющаяся одним из крупнейших производителей энергетического оборудования в Азии.