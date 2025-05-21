На 130 км федеральных трасс Курганской области будут проведены работы по ремонту и содержанию до конца 2027 года

В Кургане состоялось рабочее совещание руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова (принял участие по видео-конференц-связи) с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антоном Антоновым.

Участники обсудили обширные планы по проведению ремонтных работ на федеральной сети региона до 2027 года включительно – в частности, на трассе Р-254 «Иртыш».

Руководитель Росавтодора отметил, что ведомство на регулярной основе ведет совместную работу с Правительством Курганской области по приведению в нормативное состояние ключевых транспортных артерий субъекта РФ. В общей сложности в период 2025-2027 годов планируется отремонтировать порядка 40 км федеральных трасс, на еще 90 км – будут завершены работы по устройству слоев износа. Это позволит существенно улучшить качество дорожного покрытия и серьезно повысить безопасность передвижения по данным трассам.

«При поддержке Росавтодора проработан вопрос проведения ремонтных работ на наиболее сложных участках трассы «Иртыш» в Мишкинском, Юргамышском и Варгашинском муниципальных округах, объездной города Кургана», – поделился планами по ремонту федеральных автодорог региона врио заместителя губернатора Курганской области Иван Ситников.

Так, в текущем году в Мишкинском округе планируется ремонт участка автомобильной дороги Р-254 с 166-го по 180-й км, а в Юргамышском – с 192-го по 202-й км. Также будут завершены работы на участке объезда города Курган с 268-го по 276-й км автодороги «Иртыш».

В план на 2025-2027 годы также включены важные работы по ремонту моста через реку Тобол в Кургане, который находится в федеральной собственности, а также ремонт 6,7 км трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган.

Кроме того, в 2025 году намечено провести ряд компенсационных мероприятий на участках дороги федерального значения Курган – Тюмень, которые требуют особого внимания.

«На данный момент заканчиваются процедуры определения поставщиков услуг по содержанию федеральных трасс региона, могу уверенно сказать, что контроль по данным видам работ на территории Курганской области будет еще жестче», – отметил Антон Антонов по итогам совещания.