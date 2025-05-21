В Костромской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом

Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом» для тренировочных и оздоровительных занятий населения проведут в Костромской области, г. Шарья, Базовый проезд, д.3, сообщает RosTender.info. Выбор подрядной организации будет осуществлен на конкурсной основе до 28 мая.

Возведение современного ФОК с искусственным льдом в городе Шарья направлено на повышение доступности спортивной инфраструктуры для населения и призван стать центром притяжения для любителей спорта всех возрастов и уровней подготовки. Строительство комплекса включает в себя комплексные работы, начиная от подготовки строительной площадки и возведения фундамента до монтажа инженерных систем и отделочных работ. Особое внимание уделяется созданию качественного ледового покрытия, отвечающего всем современным стандартам безопасности и эффективности. В рамках проекта предусмотрено не только строительство ледовой арены, но и создание комфортных условий для посетителей и спортсменов. Планируется обустройство раздевалок, душевых, тренерских комнат, медицинского кабинета, а также зон отдыха и кафе. На строительство потратят 243 млн рублей из средств бюджетных учреждений. Завершат работы до 15.12.2025 (включительно).